Alto Varesotto | 17 Ottobre 2025

Vaccinazioni antinfluenzali e anti-Covid: open day anche nei centri dell’Alto Varesotto

Domani e domenica 19 ottobre open day gratuito dell’ASST Sette Laghi nei centri vaccinali di Luino, Laveno e Arcisate, senza prenotazione per le donne in gravidanza

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Fine settimana dedicato alla prevenzione sanitaria in Alto Varesotto. L’ASST Sette Laghi organizza per sabato 18 e domenica 19 ottobre l’Open Day Vaccinale Antinfluenzale e Anti Covid-19, offrendo a tutta la popolazione la possibilità di vaccinarsi gratuitamente contro influenza e coronavirus.

Nei centri vaccinali della rete territoriale sarà possibile accedere con prenotazione online tramite il portale “Prenota Salute” di Regione Lombardia o telefonando al numero verde 800 894 545. Per le donne in gravidanza l’accesso sarà diretto, senza bisogno di prenotazione. L’iniziativa mira a garantire una copertura vaccinale ampia in vista della stagione invernale, soprattutto per le fasce più fragili della popolazione.

Nell’Alto Varesotto i punti vaccinali saranno attivi sabato 18 ottobre a Luino, in via Verdi 6, dalle ore 10:00 alle 14:00, e a Laveno Mombello, presso la Casa di Comunità di via Ceretti 8, dalle 9:00 alle 15:00. I cittadini potranno presentarsi in queste sedi per sottoporsi gratuitamente alla vaccinazione, seguiti dal personale sanitario di ASST Sette Laghi.

In parallelo, l’open day interesserà anche gli altri centri vaccinali della provincia, da Arcisate a Tradate, con chiusura domenica 19 ottobre presso il Centro vaccinale ospedaliero di Varese in viale Borri 57, aperto dalle 9:00 alle 15:00. Un weekend di prevenzione che rinnova l’impegno della sanità territoriale nella tutela della salute pubblica e nella promozione di comportamenti responsabili.

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