Grande successo per LuinodiVino: il centro invaso da profumi, musica e sapori

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Una folla entusiasta ha invaso le vie del centro di Luino per la terza edizione di LuinodiVino, che si è svolta ieri, domenica 12 ottobre, tra degustazioni, musica e atmosfere d’autunno. Già dalle prime ore del mattino, nonostante il cielo plumbeo, migliaia di persone si sono riversate lungo via Veneto, via XV Agosto e via Sereni, trasformate in un percorso sensoriale tra vino, gastronomia, musica e divertimento. Un successo oltre ogni aspettativa, che ha superato i numeri dell’edizione passata, confermando il salto di qualità di un evento in continua crescita.

Un’atmosfera vivace e accogliente

Tra balle di fieno, grappoli d’uva e decorazioni autunnali, il centro cittadino ha assunto le sembianze di un vero villaggio del vino. Le note della musica e dei DJ set si sono alternate alle voci dei visitatori, tra calici alzati e sorrisi. Dalle 7 del mattino, un lavoro instancabile da parte della Nuova Pro Loco Città di Luino, del Gruppo Commercianti, di Confcommercio Ascom Luino, degli scout e dei tanti volontari – tra cui i ragazzi dell’oratorio – ha reso possibile una giornata perfettamente organizzata, vissuta con entusiasmo da famiglie, giovani e visitatori provenienti anche dal Canton Ticino.

Ovunque si respirava un clima di festa: castagne, vino e proposte autunnali hanno accompagnato la fiumana di persone fino al tramonto. Tra piazza Garibaldi e Palazzo Verbania, inoltre, vi erano esposizioni di auto da rally e di oltre venti Porsche, grazie alla partecipazione del Porsche Club Ticino.

Profumi e sapori protagonisti

I ristoranti e i bar del centro hanno preparato piatti speciali per l’occasione: risotti al vino rosso, polenta con formaggi d’alpe, focacce e pizze stagionali, dolci con uva e castagne. Le cantine provenienti da tutta Italia e dal Canton Ticino hanno offerto un viaggio tra i sapori del Nord e del Sud, dalle bollicine venete ai rossi piemontesi e lombardi, fino ai profumi intensi del Sud Italia e delle isole. Migliaia di calici sono stati alzati tra brindisi e sorrisi, con degustazioni sempre affollate lungo tutto il percorso pedonale del centro.

Masterclass e approfondimenti a Palazzo Verbania

Grande partecipazione anche alle masterclass ospitate a Palazzo Verbania e guidate da Patrizio Busa, sommelier e fondatore di Kairos, nonché docente del corso “Into the Wine” al centro Bambù. Gli incontri hanno offerto un’occasione per scoprire curiosità e abbinamenti con uno speciale showcooking, tra teoria e pratica, con un pubblico attento e numeroso. «Abbiamo voluto dare spazio anche alla cultura del vino, offrendo strumenti per comprenderne la complessità e la bellezza», ha spiegato Busa al termine dell’ultimo appuntamento.

Sinergia e lavoro di squadra

«È stata una giornata splendida, resa possibile da una grande squadra – commercianti, volontari, istituzioni e cittadini – che hanno collaborato con passione – ha commentato Silvia Magro, referente del Comitato Gruppo Commercianti di Luino -. LuinodiVino sta crescendo, si sta consolidando e sta mostrando il volto migliore della nostra città, quello della partecipazione e della condivisione. Grazie anche a tutti i ragazzi e le ragazze del Comitato, Margherita, Michela, Barbara, Letizia, Cristina, Sara, Alessio, Alessandro, Edoardo, Davide, Mirko, Ivan e Agostino».

Margherita Romano, presidentessa della Nuova Pro Loco Città di Luino, ha aggiunto: «Siamo felici del risultato e grati a tutti coloro che hanno contribuito, dai produttori ai bar, dai ristoratori ai giovani volontari. L’atmosfera che si è creata resterà nel cuore di chi c’era. È la prova che insieme possiamo costruire eventi di valore, capaci di unire e valorizzare il territorio. Un grande ringraziamento va a tutti i volontari della Pro loco».

Le autorità e la degustazione istituzionale

La giornata si era aperta con la conferenza stampa e la degustazione ufficiale a Palazzo Verbania, dove sei produttori di vino della provincia di Varese hanno presentato le loro etichette a rappresentanti delle istituzioni e del mondo economico locale. L’incontro, moderato da Agostino Nicolò, direttore di LuinoNotizie, e Patrizio Busa, ha stimolato un vivace dibattito sul futuro della viticoltura sul territorio, tra sostenibilità e identità.

Tra gli ospiti erano presenti il senatore Alessandro Alfieri, il deputato Andrea Pellicini, i consiglieri regionali Emanuele Monti e Giacomo Cosentino, il presidente della Comunità Montana Valli del Verbano Simone Castoldi, il consigliere provinciale Fabio Passera e l’assessore alla Cultura Serena Botta, insieme a diversi sindaci del territorio e a sei creator del territorio.

Tutti hanno sottolineato il valore culturale ed economico di un evento che, ancora una volta, ha portato il nome di Luino al centro dell’attenzione, anche grazie al team di comunicazione, marketing e strategia, guidato da Sara Cocco, che ha lavorato soprattutto online e con il supporto dei creator locali. La giornata si è conclusa tra musica, brindisi e applausi, con la promessa di un nuovo appuntamento il prossimo anno, ancora più ricco di gusto e partecipazione.