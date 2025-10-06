Luino | 6 Ottobre 2025

Longevity Week, “Sei Bella Beauty SPAce”: a Luino la nuova frontiera della bellezza naturale

Dal 13 al 25 ottobre a Luino, il centro estetico di via Cesare Battisti dedica due settimane alla cura della pelle con Sublime Skin, la linea Comfort Zone che rigenera e illumina. Ecco come iscriversi

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Un invito a riscoprire la propria bellezza autentica e duratura. È questo lo spirito con cui “Sei Bella Beauty SPAce” di Luino lancia la Longevity Week, in programma dal 13 al 25 ottobre, un evento esclusivo dedicato alla linea Sublime Skin di Comfort Zone, pensata per contrastare i segni del tempo in modo naturale e sostenibile.

Durante queste due settimane speciali, il centro guidato da Sarah offrirà esperienze di bellezza e benessere che vanno oltre la superficie, proponendo un approccio che unisce ricerca scientifica, attenzione alla persona e risultati visibili. L’obiettivo è quello di restituire alla pelle un aspetto rimpolpato, luminoso e vitale, rispettando al contempo il suo equilibrio naturale.

«Abbiamo voluto creare un momento dedicato non solo all’estetica, ma al benessere complessivo della persona – spiega Sarah, titolare di “Sei Bella Beauty SPAce” -. La Longevity Week è un’occasione per fermarsi, prendersi cura di sé e scoprire come la pelle possa ritrovare tono e freschezza attraverso la sinergia tra natura e scienza».

La linea Sublime Skin – The Natural Filler Solution nasce infatti dalla ricerca scientifica di Comfort Zone e si distingue per un approccio innovativo e rispettoso dell’ambiente. Ogni trattamento è pensato per stimolare i processi naturali di rigenerazione cutanea, offrendo risultati duraturi senza ricorrere a soluzioni invasive.

Per tutta la durata dell’iniziativa, “Sei Bella Beauty SPAce” offrirà vantaggi esclusivi: 30% di sconto su tutta la linea Sublime Skin e trattamenti viso a 63 euro anziché 90. Un’occasione imperdibile per chi desidera vivere un’esperienza di bellezza completa e personalizzata, in un ambiente accogliente e professionale.

«Vogliamo che ogni ospite si senta accolta e ascoltata – aggiunge Sarah -. Ogni pelle racconta una storia diversa, e il nostro compito è accompagnarla con trattamenti mirati, efficaci e piacevoli. La Longevity Week nasce proprio per condividere questo approccio, che mette al centro la persona e il suo benessere autentico. Grazie a trattamenti mirati anti-age con l’uso di collagene, elastina e acido ialuronico, si attivano principi attivi che “combattono” l’invecchiamento cellulare».

Il centro, situato nel cuore di Luino, è ormai un punto di riferimento per chi cerca trattamenti estetici avanzati e percorsi di cura personalizzati. Con la Longevity Week, “Sei Bella Beauty SPAce” rafforza la sua missione di promuovere una bellezza consapevole, fatta di gesti quotidiani, prodotti di qualità e momenti di relax dedicati a sé stessi.

I posti per i trattamenti sono limitati e le prenotazioni stanno già andando a ruba. È possibile riservare il proprio appuntamento presso lo studio, che si trova in via Cesare Battisti 10, a due passi da piazza Risorgimento, scrivendo su WhatsApp o chiamando il +39 320 483 6883, scrivere una mail a info.seibella@gmail.com o consultare la Pagina Facebook “Sei bella beauty SPAce“.

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