Varese | 4 Ottobre 2025

“Ottobre Rosa”, il valore e l’impegno della ricerca Insubria

Grazie all’instancabile attività clinica e di ricerca della professoressa Francesca Rovera, l’ateneo aderisce a numerosi studi contribuendo a importanti avanzamenti nelle terapie

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Il 1 ottobre è partito ufficialmente il “Mese Rosa” dedicato a livello mondiale alla prevenzione del tumore della mammella.

L’Università dell’Insubria è in prima linea sia dal punto di vista della ricerca che dal punto di vista della clinica, con il lavoro instancabile della professoressa Francesca Rovera, senologa e chirurga di fama che ogni giorno rinnova il suo impegno dalla parte delle donne.

«È importante sensibilizzare la popolazione femminile – spiega la professoressa Rovera – nei confronti di una diagnosi precoce che permette il maggiore risultato dal punto di vista oncologico. Battere questa malattia sul tempo significa individuare delle neoplasie piccole che hanno una maggiore possibilità di cura oncologicamente radicale, a patto di un conservativismo anche dal punto di vista chirurgico».

Rovera è direttrice del Centro ricerche in Senologia dell’Insubria, che aderisce a numerosi studi a livello nazionale e internazionale: «Gli studi e i risultati delle ricerche negli ultimi anni hanno permesso un grosso avanzamento soprattutto dal punto di vista farmacologico: si conoscono molto meglio le neoplasie mammarie, si conoscono le cellule che formano questi tumori e questo permette delle terapie che sono personalizzate, cioè delle terapie che vanno in maniera mirata contro i bersagli cellulari, contro ciò che le cellule di questo tumore esprimono. Questo permette, di fronte a una diagnosi di tumore alla mammella, di conoscere con precisione quali sono i nostri target e quindi di pianificare e programmare l’iter terapeutico in maniera molto più appropriata».

Altra nota importante riguarda l’empatia, una delle parole chiave del metodo della professoressa Rovera: «Dobbiamo ricordare l’importanza dell’accompagnamento e la cura della donna malata. La comunicazione tra medico e paziente è un passo importantissimo ed è importante che venga insegnato ai nostri studenti. Non solo tecnica ma anche umanizzazione delle cure».

Francesca Rovera è presidente della Scuola di Medicina dell’Università dell’Insubria per il triennio 2024-2027, è professoressa ordinaria di Chirurgia generale dal 2019, afferente al Dipartimento di Medicina e innovazione tecnologica, è direttrice del Centro ricerche in Senologia dell’ateneo dal 2007, è direttrice del Master nazionale in Senologia giunto alla settima edizione, dal 2017 è responsabile della Breast Unit Asst Sette Laghi Varese. Per il suo costante impegno per la lotta contro il tumore al seno ha ricevuto il Premio Rosa Camuna 2025, la più alta onorificenza conferita dalla Regione Lombardia, e nel 2023 la Martinella del Broletto del Comune di Varese.

© Riproduzione riservata

Argomenti: , , , , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Varese | 31 Maggio 2026

Master in Senologia all’Insubria, diplomati dieci nuovi specialisti nella cura del tumore al seno

A Villa Toeplitz la consegna dei diplomi del Master di Il livello diretto da Francesca Rovera. Un percorso unico in Italia che forma esperti nella diagnosi e cura del carcinoma mammario

Varese | 30 Marzo 2026

Genetica e prevenzione oncologica: l’eccellenza della rete di Varese e la storia di Cinzia

La trentaduenne Cinzia scopre una mutazione genetica con alto rischio di tumori. Grazie agli specialisti di Varese, trasforma il suo destino in una nuova opportunità di vita: oggi è mamma

Varese | 30 Gennaio 2026

Francesca Rovera nominata Direttore della Breast Unit di Varese

Riconoscimento a una carriera di eccellenza nella senologia e nella chirurgia, tra ricerca, innovazione e attenzione alla persona, al servizio della diagnosi e della cura del tumore al seno

Varese | 28 Gennaio 2026

Senonetwork a Varese: la comunità scientifica della senologia riunita con il coordinamento dell’Insubria

Il ruolo delle Breast Unit, l’uso dell’intelligenza artificiale in ambito diagnostico, l’umanizzazione delle cure e la centralità della persona tra i temi affrontati nel convegno

Varese | 15 Gennaio 2026

Il network della Senologia italiana a confronto a Varese

Coordinato da Francesca Rovera e Mario Taffurelli, con il patrocinio di Università dell’Insubria, Asst Sette Laghi e Regione Lombardia, prevede anche una tavola rotonda sull’umanizzazione delle cure

Varese | 26 Dicembre 2025

Insubria, sono 72 gli studenti che hanno passato tutte le prove del primo semestre

Sono arrivati martedì 23 dicembre i risultati del secondo appello del semestre aperto di Medicina e Odontoiatria, gli studenti devono accettare o rifiutare entro il 27 dicembre

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com