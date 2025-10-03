Cantello | 3 Ottobre 2025

Cantello, progetto SINTAB: un fronte comune e partecipato per difendere la natura del nostro territorio

Il primo incontro del progetto “SINTAB – Tutela della biodiversità e gestione delle specie invasive” si è tenuto a Cantello con una grande partecipazione. Scopri i dettagli

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Mercoledì 1° ottobre si è tenuto il primo di tre seminari del progetto “SINTAB – Tutela della biodiversità e gestione delle specie invasive”, che ha preso il via a Cantello, in provincia di Varese, con una grande partecipazione nella sala consiliare del Comune.

L’incontro, organizzato da ANCI Lombardia insieme al Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate e a CSD Ingegneri di Lugano, ha riunito amministrazioni locali, guardie ecologiche volontarie, tecnici e associazioni ambientaliste.

Sono stati affrontate problematiche ambientali, come il riconoscimento e l’espansione di specie invasive, definite “aliene”. Tra gli animali lo scoiattolo grigio o le tartarughe dalle gancie rosse, tra quelle vegetali l’Ailanto e il Poligono del Giappone.
Oltre a questo, altri temi concreti sono stati le strategie per coinvolgere i cittadini, le opportunità di finanziamento e agli strumenti di gestione per i Comuni.

Dopo i saluti del sindaco di Cantello Nicola Gunnar Vincenzi, del presidente del Parco Pineta Mario Clerici, Fabio Binelli, responsabile Dip. Ambiente di ANCI Lombardia, ha moderato gli interventi.
La giornata si è chiusa con uno scambio di esperienze con il comune di Lavena Ponte Tresa e quelle transfrontaliere: protagonisti i Comuni di Sorengo e Stabio.

A portare contributi significativi anche ISPRA, Legambiente Lombardia, la Regione Lombardia e diversi enti locali, a conferma di quanto sia fondamentale fare rete oltre i confini amministrativi.

Il seminario ha offerto un’importante occasione di confronto tra istituzioni svizzere e italiane per salvaguardare il nostro prezioso territorio. Il dialogo che è nato da questo primo incontro continuerà con i prossimi appuntamenti.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Jessica Anaïs Savoia, project manager SINTAB project@sintab.net e Arianna Augustoni, referente ufficio stampa SINTAB arianna.augustoni71@gmail.com

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