DoteComune, un posto per un tirocinio in Comune a Lavena Ponte Tresa

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Il Comune di Lavena Ponte Tresa ha aderito al Programma DoteComune 2024, promosso da Regione Lombardia e ANCI Lombardia, che prevede la selezione di tirocinanti per la realizzazione di progetti formativi in ambito comunale.

L’area di intervento, per quanto riguarda Lavena Ponte Tresa, riguarderà un tirocinio in area Segreteria Risorse Umane, Innovazione, Cultura e Turismo. DoteComune, inoltre, prevede anche lo svolgimento di un percorso declinato in attività di formazione d’aula e di tirocinio personalizzato.

Le domande di partecipazione possono essere presentate a partire fino al 5 novembre scegliendo tra le seguenti modalità di presentazione: a mano all’Ufficio Protocollo (via Libertà, 28); via posta certificata all’indirizzo comune.lavenapontetresa@legalmail.it (solo per messaggi provenienti da casella di posta certificata personale); via mail ordinaria all’indirizzo risorseumane.innovazione@comune.lavenapontetresa.va.it.

L’avviso pubblico con tutte le informazioni dettagliate è consultabile a questo link.