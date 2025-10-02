Malpensa | 2 Ottobre 2025

Traffico di eroina dal Pakistan intercettato a Malpensa, sette arresti

L’indagine è scattata dopo l’arresto di un pakistano che aveva con sé 12 kg di droga e ha portato al sequestro di sostanza stupefacente per circa 1 milione di euro

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I Finanzieri del Comando Provinciale di Varese hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Busto Arsizio nei confronti di quattro soggetti ritenuti responsabili di concorso in un traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

L’operazione, condotta dai militari del Gruppo Malpensa e coordinata dalla Procura della Repubblica bustocca, ha permesso di smantellare un consolidato sistema di approvvigionamento e distribuzione di eroina proveniente dal Pakistan, più precisamente dal Punjab, nota come “l’area dei cinque fiumi”.

Le indagini hanno avuto inizio in seguito all’arresto in flagranza di un cittadino pakistano con cittadinanza italiana, trovato in possesso di 12 kg lordi di eroina nascosta in un doppiofondo al momento dei suo arrivo presso lo scalo aeroportuale. Nel prosieguo delle attività, sono stati individuati e tratti in arresto altri due corrieri ovulatori, colti in flagranza nel tentativo di introdurre sul territorio nazionale 1 kg di eroina. Il valore di mercato della sostanza stupefacente complessivamente sequestrata è pari a circa 1 milione di euro.

Ulteriori accertamenti, supportati anche da strumenti tecnici forniti dal Gruppo Mezzi Tecnici del Servizio Centrale Investigazioni Criminalità Organizzata del Corpo, hanno consentito l’individuazione di un sodalizio criminale dedito alla cessione della predetta sostanza stupefacente a reti attive nello spaccio site Lombardia ed Emilia Romagna.

Al termine delle attività investigative, il GIP del Tribunale di Busto Arsizio, condividendo le richieste formulate dal pubblico ministero inquirente, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre cittadini pakistani e un cittadino tunisino, portando così a sette il numero dei soggetti arrestati.

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