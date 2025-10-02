Varese | 2 Ottobre 2025

Gare di ciclismo nel Varesotto, ecco tutte le modifiche alle linee autobus

Tra sabato 4 e martedì 7 in programma le competizioni amatoriali e professionistiche della Tre Valli Varesine. I dettagli sul trasporto bus di Autolinee Varesine

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Le numerose gare ciclistiche organizzate nel primo weekend di ottobre comportano ovviamente significative modifiche anche ai percorsi degli autobus di Autolinee Varesine, in conseguenza di quanto accade alla viabilità ordinaria

Sabato 4 ottobre, in occasione della cronometro GranFondo, tutto è concentrato sulla Valganna: nel pomeriggio, la linea urbana P sarà limitata alla rotonda Valganna/Ippodromo, senza raggiungere il capolinea di Olona, mentre la B dovrà omettere alcune fermate nei pressi dell’Ippodromo (in quest’unico caso sin da venerdì); la frequentata linea extraurbana V110/V111 (Varese-Ghirla-Luino/Ponte Tresa) vedrà soppresse le corse delle 14.25 e 16.25 dai tre capolinea, mentre le altre corse pomeridiane transiteranno dal Brinzio, allungando sensibilmente i tempi di percorrenza e generando conseguentemente le soppressioni appena citate.

Domenica 5 ottobre la “GranFondo” impatterà sia sulle strade cittadine, sia su molti paesi della parte settentrionale della provincia. Saranno completamente ferme quattro linee extraurbane (V110/V111 Varese-Ghirla-Luino/Ponte Tresa, V113 Varese-Brinzio, V120 Varese-Angera-Sesto Calende, V121 Varese-Osmate).

A Varese, i bus urbani non potranno transitare in diverse vie della città, a partire da quelle del centro o della zona del lago e, per alcune ore, di viale Aguggiari e Valganna: per tale ragione, sono numerose le variazioni a tutte le tratte cittadine, pur cercando sempre e comunque di salvaguardare quanto possibile del servizio.

Martedì 7 ottobre, le due gare professionistiche della Tre Valli Varesine limiteranno nuovamente la viabilità in città: peraltro, solo sulle linee urbane sarà attivato l’orario Non Scolastico, vista la chiusura dei plessi scolastici cittadini.

Tutte le fermate del centro (via Morosini-via Vittorio Veneto-corso Moro-via Sacco-via Veratti-piazza Beccaria-via Orrigoni) non saranno utilizzabili tra le 9.15 e le 17.30, così come accadrà anche nella zona da Casbeno verso il lago, sulla parte bassa di viale Aguggiari, verso il Montello e sugli assi principali verso Masnago (via Crispi e via Sanvito Silvestro/Caracciolo).

Linee dunque instradate su percorsi alternativi, sino alla riapertura delle strade al termine della gara; lo stesso accadrà anche per le tratte extraurbane in entrata e in uscita dal capoluogo, che non potranno transitare dal centro nella stessa fascia oraria e in alcuni casi dovranno attestarsi ai margini della città.

La Coppa Bernocchi di lunedì 6 ottobre influenzerà infine, col passaggio sul circuito del Piccolo Stelvio,  il servizio dei bus extraurbani V130 Varese-Carnago-Castelseprio e V135 Varese-Castiglione-Tradate: dalla tarda mattinata a metà pomeriggio, la V130 potrà essere attiva esclusivamente tra Varese e Morazzone; la V135 dovrà invece effettuare un percorso lungo la Strada Statale Varesina, senza entrare nei paesi.

Sul sito www.varesine.it sono consultabili tutti i dettagli degli avvisi e delle modifiche.

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