Maltempo in Valceresio, «Subito interventi sui danni e piano di prevenzione idrogeologica»

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«Subito interventi urgenti per i danni da maltempo nella provincia di Varese»: a chiederli è il consigliere regionale del Partito Democratico Samuele Astuti che oggi farà un sopralluogo in alcuni Comuni della Valceresio colpiti dal maltempo degli scorsi giorni.

«Ieri – afferma Astuti – è stata approvata una mozione, presentata dal Pd, in cui si chiede alla Giunta di predisporre, d’intesa con gli enti territoriali competenti, un Piano straordinario di prevenzione idrogeologica per i reticoli idrici della Valceresio, oltre che dei bacini del Seveso, del Tarò e del Certesa, con il coinvolgimento dell’Autorità distrettuale del bacino del Fiume Po».

«Con l’atto – prosegue Astuti – abbiamo chiesto di individuare con urgenza le risorse da destinare ai Comuni a ristoro delle spese di prima emergenza, pari all’80%, di perfezionare un progetto unitario per gli interi corsi d’acqua coinvolti, per il ripristino e la messa in efficienza degli argini con finalità di efficienza idraulica e ambientale, definendo un fondo regionale dedicato a queste opere. Essenziale, inoltre, intervenire con urgenza per tutelare la popolazione residente e le proprietà prospicienti i corsi d’acqua, attraverso misure di protezione attiva e passiva e campagne informative sui comportamenti da adottare in caso di emergenza».

«Abbiamo, inoltre, chiesto – conclude il consigliere dem – un consiglio straordinario, che si terrà il 20 ottobre prossimo, dove avremo un confronto specifico sul tema del dissesto idrogeologico, un problema che interessa tutta la Lombardia, peggiorato oggi dai cambiamenti climatici in atto. Non si possono più aspettare interventi strutturali e risorse ingenti».