Brissago Valtravaglia, una domenica speciale con “La Giornata delle Castagne” alla Fattoria Pisciurin

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Un appuntamento da non perdere quello che si terrà domenica 5 ottobre a Brissago Valtravaglia, dove l’associazione ODV La Quercia in collaborazione con la Fattoria Pisciurin organizzerà “La Giornata delle Castagne”, nell’area dell’agriturismo Pisciurin. Una festa pensata per grandi e piccoli, che unisce la tradizione autunnale della castagnata con il piacere di scoprire il mondo agricolo e i suoi animali.

La manifestazione prenderà il via alle ore 11 con l’apertura del mercatino allestito all’interno degli spazi dell’agriturismo. Tra le bancarelle si potranno trovare articoli di hobbistica, prodotti agricoli locali e tante altre curiosità artigianali, ideali per chi ama i sapori genuini e il lavoro fatto a mano.

A partire dalle ore 14 sarà invece protagonista la grande castagnata, realizzata con le castagne coltivate direttamente dall’azienda agricola della Fattoria Pisciurin. Un momento conviviale che celebra uno dei frutti più amati dell’autunno, da gustare insieme a parenti e amici in un contesto autentico e immerso nella natura.

Durante tutta la giornata, dalle 11 alle 17, i visitatori avranno la possibilità di interagire con gli animali della fattoria: mucche, asini, capre, pecore, galline e oche accoglieranno famiglie e bambini, regalando un’esperienza educativa e divertente a contatto diretto con la vita rurale.

L’agriturismo proporrà per l’occasione un menù a tema castagne, che saprà soddisfare i palati più curiosi e appassionati della cucina tradizionale. In tavola saranno serviti pizzoccheri con taleggio e castagne, brasato con funghi e castagne, polenta con formaggio, e per concludere una torta di castagne e ricotta, pensata per esaltare i sapori autentici della stagione.

«“La Giornata delle Castagne” sarà quindi non solo un’occasione di festa e convivialità, ma anche un modo per sostenere la solidarietà e per avvicinarsi al mondo agricolo, conoscendone i valori e la ricchezza. Una manifestazione pensata per valorizzare il territorio di Brissago Valtravaglia e le tradizioni contadine», racconta Mauro.

L’evento si svolgerà all’aperto e, in caso di maltempo, sarà annullato. Per chi desidera vivere appieno la giornata, è possibile prenotare il pranzo presso l’agriturismo chiamando il numero 333 589 8999. I posti sono limitati ed è consigliata la prenotazione anticipata.