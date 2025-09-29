Campagna vaccinale antinfluenzale, dal 1 ottobre al via le vaccinazioni gratuite

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Da mercoledì 1 ottobre parte in Lombardia la campagna vaccinale antinfluenzale per la stagione autunnale-invernale 2025-2026.

In questa prima fase, l’offerta gratuita è rivolta alle seguenti categorie: donne in gravidanza, in qualsiasi trimestre, e nel periodo postpartum fino a sei settimane dopo il parto; persone di età pari o superiore ai 60 anni; bambini e ragazzi dai 6 mesi ai 17 anni; persone a rischio a causa di particolari condizioni o patologie, come indicato nella Circolare Ministeriale; familiari e contatti stretti di soggetti ad alto rischio di complicanze; operatori sanitari, medico e personale che lavora in strutture sociosanitarie a contatto diretto con il pubblico; forze di polizia, i vigili del fuoco, la Protezione Civile e il personale scolastico, docente e non docente.

Dal 13 ottobre, la vaccinazione sarà estesa a tutta la popolazione. L’obiettivo della campagna è proteggere i cittadini dalle infezioni stagionali, contribuendo a ridurre la pressione sulle strutture sanitarie e a prevenire eventuali complicanze.

Dal 1 ottobre è possibile prenotare tramite il portale regionale Prenota Salute o chiamando il numero verde 800 894 545 o inviando una mail a vaccinazioni@asst-settelaghi.it (specificando codice fiscale).

I vaccini antinfluenzali sono co-somministrabili con tutti gli altri vaccini, nella stessa seduta oppure a qualunque distanza temporale.

In particolare, verrà promossa la co-somministrazione con: vaccino COVID-19 (per soggetti a rischio, come gli over 60, i pazienti cronici, gli operatori sanitari e addetti all’assistenza, donne in gravidanza, ospiti in strutture per lungodegenti, familiari, conviventi e caregiver di persone con gravi fragilità e per le categorie a rischio); Vaccino Herpes Zoster e antiPneumococco (per soggetti over 65 anni o con comprovata fragilità); Difterite-Tetano-Pertosse (con particolare attenzione alle donne gravide).

