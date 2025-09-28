Alto Varesotto | 28 Settembre 2025

Calcio, alto Varesotto: il programma della terza giornata

La Valceresio ospita il Cantello e cerca la terza vittoria consecutiva. France Sport, ancora a zero punti, contro il Luisago Portichetto. La Valcuviana, prima in classifica, va dall'Aurora Induno

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Il focus sulle partite delle squadre dell’alto Varesotto nei gironi di Prima, Seconda e Terza Categoria. Il programma della terza giornata di campionato, in calendario per il pomeriggio di domenica 28 settembre. (Foto di copertina: dalla pagina Instagram “acdbrebbia“)

Nel girone A di Prima Categoria la Valceresio, reduce dalla qualificazione ai sedicesimi di Coppa Lombardia grazie al 2-0 sulla Faloppiese Olgiate Ronago, punta ora alla terza vittoria consecutiva in campionato. L’avversario della squadra di Efrem è il Cantello Belfortese: 3 punti nelle prime due giornate.

La Faloppiese, dopo la delusione in coppa, ospiterà il neopromosso Brebbia che ha raccolto 4 punti in due partite. Anche il Laveno, come la Valceresio, ha ottenuto il pass per continuare la propria avventura in Coppa Lombardia (girone chiuso con una partita spettacolare contro il Brebbia, con rimonta e vittoria dei lavenesi, 5-3 il finale), ma in campionato deve da cancellare la sconfitta per 4-3 contro l’Itala. Il Laveno, che ha 3 punti, ripartirà dal match in casa contro l’Aurora Montano Lucino, a sua volta a quota 3.

A caccia della prima vittoria in campionato France Sport e Olimpia, che mercoledì si sono sfidate per la terza e ultima giornata della fase a gironi di coppa (vittoria dei maccagnesi per 1-0, ma entrambe le squadre eliminate). La France Sport, zero gol segnati e 3 subiti nelle prime due partite di campionato, riceve il Luisago Portichetto, squadra comasca in vetta alla classifica insieme a Itala e Valceresio. L’Olimpia, 2 gol fatti e 8 subiti, ospita l’Union Gorla: tre punti in classifica e una vittoria di misura, lo scorso weekend, contro la France Sport (1-0).

Nel girone X di Seconda Categoria, la capolista Valcuviana è ospite dell’Aurora Induno, ultima a zero punti in compagnia del Cittiglio, che invece sarà impegnato sul campo di casa contro l’Uggiatese, reduce dalla sconfitta per 2-0 contro la capolista. Il Caravate, 4 punti, proverà a fare risultato contro il Varano Borghi, a sua volta a quota 4, per rimanere ai piani alti della classifica.

Impegni casalinghi per Cuassese (2 punti) e Tre valli (3 punti). La squadra della Valceresio riceve il Lonate Ceppino (un solo punto nelle prime due partite), mentre quella della Valmarchirolo ospita il Gazzada Schianno, a quota 2. Nel girone Z di Seconda Categoria l’Angerese sarà impegnata in trasferta contro Azalee Gallarate. Due punti in classifica, fino a qui, per entrambe le squadre.

Nel girone A di Terza Categoria c’è Casport – Ponte Tresa, divise da un punto. Casport terza a quota 4. Il Ceresium, dopo il tris rifilato alla Virtus Bisuschio nel derby di Coppa Lombardia, con cui i rossoblu hanno conquistato il passaggio del turno, è atteso dalla Sumiraghese: 4 punti in classifica, contro i 3 del Ceresium. Per la Virtus Bisuschio, quarta con 4 punti, c’è la trasferta sul campo dell’Azzurra Mozzate (3 punti).

Prima Categoria, girone A. Programma giornata 3 e classifica
Seconda Categoria, girone X. Programma giornata 3 e classifica
Seconda Categoria, girone Z. Programma giornata 3 e classifica
Terza Categoria, girone A. Programma giornata 3 e classifica

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