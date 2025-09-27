Maccagno con Pino e Veddasca | 27 Settembre 2025

L’Azienda Agricola Alpe Dei dalla Val Veddasca per la prima volta ad “AgriVarese in Città”

Domani, domenica 28 settembre, l’Azienda Agricola Alpe Dei dalla Val Veddasca di Maccagno sarà presente per la prima volta ad “AgriVarese” con i suoi ottimi prodotti

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Domani, domenica 28 settembre, Busto Arsizio ospiterà “AgriVarese“, la manifestazione organizzata da Camera di Commercio Varese e dal Comune di Busto Arsizio, con il patrocinio di Regione Lombardia e Provincia di Varese, in collaborazione con Coldiretti, Confagricoltura Varese e ATS Insubria e con il supporto organizzativo di A.R.A. Lombardia. Lo scopo è di valorizzare e far conoscere le unicità ambientali, culturali e produttive del nostro territorio.

Tra le numerose realtà presenti tra il centro città e il parco Norma Cossetto in via Ugo Foscolo, si troverà anche l’Azienda Agricola Alpe Dei, che ha sede a Maccagno con Pino e Veddasca, con i suoi prodotti di altissima qualità.

Alpe Dei affonda le sue radici proprio in Val Veddasca, con cui nel tempo si è instaurato un amore solido e profondo. Dietro questa promettente realtà c’è Serena Burlotti, che ha desiderato, realizzato e continua a volere questo progetto. «Abbiamo aperto quattro anni fa, dopo il Covid. In quel periodo ero in cassa integrazione e, avendo già dei terreni di famiglia, abbiamo deciso di iniziare a fare l’orto e a piantare mirtilli. Dopo sono arrivate anche le prime arnie».

Oggi le api forniscono uno dei prodotti principali dell’azienda agricola, insieme ai mirtilli, di cui si contano oltre mille piante. Oltre alle sempre presenti verdure dell’orto. Ma Serena non lavora da sola, a indirizzarla e a sostenerla c’è il padre Claudio, che fin da subito ha messo a disposizione le sue conoscenze da boscaiolo e ancora oggi le dà una mano.

Alpe Dei è a tutti gli effetti un progetto di famiglia, dove esperienza, dedizione e passione rendono il lavoro il frutto di un grande abbraccio. Ne nascono miele e marmellate artigianali di altissima qualità, che offrono profumi e sapori di altri tempi e trasmettono tutto l’amore per le materie prime e per i terreni da cui nascono.

Per l’Azienda Agricola Alpe Dei questa sarà la prima volta ad “Agrivarese”, ma la curiosità e la voglia di partecipare è tanta. «Ho conoscenze che hanno già partecipato e me l’hanno sempre descritta come un’esperienza molto positiva – racconta Serena –. Penso che sia una bellissima vetrina dedicata alla nostra zona, che dà la possibilità farsi conoscere e ampliare la clientela».

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