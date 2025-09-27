A Cuvio mele gratuite per tutti: il dono dei proprietari di un albero generoso

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(Ilaria Allegra Vanoli per Varesenoi.it) Anche quest’anno la natura ha fatto la sua parte e un albero di mele, cresciuto con cura e soprattutto senza trattamenti chimici, ha regalato i suoi frutti. Nel vero senso della parola perché i proprietari hanno deciso di condividere questa abbondanza con tutta la comunità, invitando chiunque lo desideri a ritirare gratuitamente un sacchetto di mele.

Il punto in cui si possono trovare le mele è il parcheggio dell’ambulatorio in via Gemonio 3 a Comacchio di Cuvio, dove i cittadini possono recarsi liberamente.

Le mele non sono perfette come quelle che si trovano nei supermercati eppure, proprio per questo, sono più genuine. Non essendo state trattate con pesticidi o altri prodotti, rappresentano una piccola ma significativa testimonianza di un’agricoltura naturale e rispettosa della salute, fatta col cuore e con generosità condivisa come in questo caso.

Questo il post condiviso su Facebook dei proprietari: «Anche quest’anno l’albero delle mele è stato generoso. Chi lo desidera può ritirare gratuitamente il proprio sacchetto di mele. A Comacchio nel parcheggio dell’ambulatorio in via Gemonio, 3. Le mele non saranno le più belle del mondo, ma sono sicuramente le più sane del mondo dal momento che non sono state trattate».