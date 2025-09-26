Laveno Mombello | 26 Settembre 2025

A Laveno un weekend di gusto e tradizione con “La Puglia che ti piglia”

Da venerdì a domenica il Gaggetto si trasformerà in un piccolo angolo di Puglia con tante specialità gastronomiche, musica e pizzica da ballare. I dettagli

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Da venerdì 26 a domenica 28 settembre, Laveno Mombello si trasformerà in un angolo di Sud Italia con La Puglia che ti piglia, un evento che porterà la magia e i sapori pugliesi sulla sponda del lago Maggiore.

L’iniziativa si svolgerà nel parcheggio di via Gaggetto e offrirà a cittadini e turisti tre giorni di festa all’insegna della cultura, della gastronomia e delle tradizioni pugliesi. L’ingresso sarà gratuito e gli orari di apertura sono i seguenti: dalle 18.00 alle 24.00 il venerdì, dalle 11.00 alle 24.00 il sabato e dalle 11.00 alle 22.30 la domenica.

L’allestimento sarà uno degli elementi più suggestivi: strutture ispirate ai trulli, ulivi scenografici e le tipiche luminarie creeranno un’atmosfera unica, capace di trasportare i visitatori direttamente nelle piazze del tacco d’Italia.

Protagonista dell’evento sarà infatti la cucina: gli street chef pugliesi proporranno un’ampia gamma di specialità, dolci e salate, accompagnate da ottime birre artigianali. Non mancheranno i banchi dedicati ai prodotti tipici, che permetteranno ai visitatori di portare a casa i sapori della Puglia. A disposizione del pubblico ci sarà anche un’area tavoli, pensata per gustare in tranquillità le proposte culinarie in un contesto conviviale e festoso.

Oltre al cibo, La Puglia che ti piglia offrirà momenti di spettacolo e intrattenimento. Venerdì e sabato sera, alle 21.30, il collettivo musicale In.Con.Tra.Da porterà sul palco la pizzica, con danze e musiche popolari capaci di coinvolgere il pubblico in un ritmo travolgente. Domenica alle 18.00 sarà invece il momento del laboratorio di pizzica, un’occasione speciale per imparare i passi base di una delle tradizioni folkloristiche più celebri del Sud Italia.

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