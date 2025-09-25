Laveno Mombello | 25 Settembre 2025

Laveno: «Ripensare il territorio, rigenerare il turismo»

Sabato 27 settembre Villa Frua ospiterà un convegno sul recupero delle aree dismesse. Tanti gli ospiti e gli interventi in programma

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Valorizzare il territorio attraverso il turismo legato al recupero delle aree industriali dismesse. Questo il tema del convegno che si svolgerà sabato 27 settembre a Villa Frua, sede del Comune di Laveno Mombello.

L’incontro, promosso dall’amministrazione comunale insieme alla rivista La Fenice Urbana e ad altri enti, e con il patrocinio della Regione Lombardia, inizierà alle 16 con una ricca serie di interventi sul tema.

A introdurre e presiedere i lavori sarà Luca Sartorio, giurista e fondatore dello Studio Sartorio Law & Economics. Le relazioni saranno a cura di Alessandro Bianchi (urbanista, già rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e ministro dei Trasporti), Edoardo Croci (direttore del laboratorio di Rigenerazione urbana sostenibile dell’Università Bocconi), Francesco Alessandria (docente di Urbanistica all’Università di Roma La Sapienza e membro del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Alle 18, dopo le relazioni, avrà inizio una tavola rotonda dedicata alla rigenerazione e allo sviluppo di Laveno Mombello. A moderare l’incontro sarà Silvestro Pascarella, direttore del quotidiano La Prealpina. I partecipanti: Stefano Introini (architetto, già dirigente del Comune di Luino e del Comune di Roma), Leonardo Salvemini (avvocato, docente di diritto dell’ambiente all’Università degli Studi di Milano), Piero Poggioli (architetto, Politecnico di Milano), Simone Micheli (Simone Micheli Architectural Hero, Firenze), Stefano Biagiotti (economista), Mauro Vitiello (presidente della Camera di Commercio di Varese), Pietro Marrapodi (Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como) e un rappresentante delle Ferrovie Nord.

L’evento chiuderà la tre giorni della “scuola di rigenerazione urbana” in programma dal 26 al 28 settembre alle Officine dell’Acqua di Laveno, con corsi basati su tecniche e metodi della rigenerazione urbana sostenibile, e rivolti a amministratori, dirigenti e funzionari delle amministrazioni pubbliche, ricercatori e studenti. La scuola è un’iniziativa del Comune di Laveno in collaborazione con Unitelma Sapienza Roma, e con il patrocinio della rivista La Fenice Urbana.

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