Anche a Luino donazioni multitessuto salvano vite, oltre 50 pazienti aiutati in Lombardia

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In meno di 48 ore la sanità lombarda ha raggiunto un risultato straordinario: quattro donazioni multitessuto che hanno coinvolto anche l’ospedale di Luino, insieme a Vimercate, al Policlinico di Milano e all’IRCCS Humanitas di Rozzano. Grazie a questi gesti di generosità, oltre 50 pazienti potranno tornare a vedere, a camminare o a guarire da gravi patologie.

L’intervento a Luino, gestito dal personale dell’ASST Sette Laghi, rappresenta un passaggio cruciale in questo percorso di solidarietà che ha visto la collaborazione di medici, infermieri e operatori sanitari. Le donazioni sono state possibili grazie a chi in vita aveva espresso il proprio “sì” o al consenso dei familiari, che hanno scelto di compiere un atto di grande valore.

I prelievi hanno riguardato cornee, vasi e valvole, cute e tessuto muscolo-scheletrico. Oltre cinquanta persone potranno così beneficiare di un trapianto: pazienti che ritroveranno la vista, grandi ustionati che riceveranno nuova cute, malati cardiaci che avranno a disposizione nuove valvole, persone che potranno tornare a muovere un’articolazione.

Il risultato raggiunto è frutto di un lavoro coordinato tra i professionisti degli ospedali coinvolti, i Coordinamenti Ospedalieri di Procurement (COP), le Banche dei Tessuti e il Coordinamento Regionale di Procurement (CRP) di AREU Lombardia. A seguire l’intero processo con competenza sono state anche Elisa e Cristiana, infermiere del CRP, mentre la logistica è stata gestita dalla Consolle Regionale Trasporto Organi di AREU con i propri mezzi e autisti.

Per l’IRCCS Humanitas di Rozzano si è trattato della prima donazione multitessuto portata a termine con successo, un traguardo che segna un ulteriore passo avanti nella rete lombarda dei trapianti. La sinergia tra strutture diverse e operatori altamente qualificati ha reso possibile un risultato che unisce professionalità e solidarietà.

«Questi straordinari risultati – ha dichiarato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso – dimostrano il valore della solidarietà e l’eccellenza del nostro sistema sanitario. La donazione di tessuti e organi è un gesto che restituisce speranza e qualità di vita a tanti pazienti. Come Regione Lombardia continueremo a sostenere con forza questa cultura della vita e della condivisione».