Varesotto | 19 Settembre 2025

Dall’estate all’autunno in un lampo nel Varesotto, dopo un weekend di sole torna la pioggia

Il bollettino odierno del Centro Geofisico Prealpino parla di un fine settimana all’insegna del bel tempo con temperature fino a 30°C. Da domenica sera nuova perturbazione in arrivo

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(da www.varesenoi.it) Il bel tempo di fine estate e temperature oltre la norma stagionale ci accompagneranno fino a domenica sera quando è previsto l’arrivo di una perturbazione atlantica che attraverserà poi le nostre regioni lunedì, accompagnata da intense correnti meridionali con nuvole, piogge e brusco calo delle temperature.

Oggi, venerdì 19 settembre, il Centro Geofisico Prealpino prevede dunque cieli soleggiati in provincia di Varese, fresco all’alba con brume sui prati umidi e abbondante rugiada. Caldo gradevole in giornata con clima di fine estate: massima tra 25 e 28 gradi. Molto mite anche in montagna con 0°C verso 4500 metri.

Domani sarà un sabato soleggiato con foschia e forse qualche banco di nebbia nella notte e all’alba. Qualche passaggio nuvoloso in giornata. Massime in ulteriore lieve rialzo con punte di 30°C sulla bassa pianura padana.

Domenica ancora soleggiato con primi annuvolamenti sul Piemonte al mattino in estensione alla Lombardia occidentale nel corso del pomeriggio. Possibilità di qualche rovescio o temporale serale su Ossola, Verbano, Ticino e Lario. Massime: 24/28°C.

Lunedì 22 settembre, equinozio di autunno, cielo da nuvoloso a molto nuvoloso con piogge e temporali. Brusco calo delle temperature. Massime 20/23°C. Martedì ancora nuvoloso o variabile con piogge e rovesci intermittenti. Neve sulle Alpi oltre 2500 metri.

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