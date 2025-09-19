Dall’estate all’autunno in un lampo nel Varesotto, dopo un weekend di sole torna la pioggia

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(da www.varesenoi.it) Il bel tempo di fine estate e temperature oltre la norma stagionale ci accompagneranno fino a domenica sera quando è previsto l’arrivo di una perturbazione atlantica che attraverserà poi le nostre regioni lunedì, accompagnata da intense correnti meridionali con nuvole, piogge e brusco calo delle temperature.

Oggi, venerdì 19 settembre, il Centro Geofisico Prealpino prevede dunque cieli soleggiati in provincia di Varese, fresco all’alba con brume sui prati umidi e abbondante rugiada. Caldo gradevole in giornata con clima di fine estate: massima tra 25 e 28 gradi. Molto mite anche in montagna con 0°C verso 4500 metri.

Domani sarà un sabato soleggiato con foschia e forse qualche banco di nebbia nella notte e all’alba. Qualche passaggio nuvoloso in giornata. Massime in ulteriore lieve rialzo con punte di 30°C sulla bassa pianura padana.

Domenica ancora soleggiato con primi annuvolamenti sul Piemonte al mattino in estensione alla Lombardia occidentale nel corso del pomeriggio. Possibilità di qualche rovescio o temporale serale su Ossola, Verbano, Ticino e Lario. Massime: 24/28°C.

Lunedì 22 settembre, equinozio di autunno, cielo da nuvoloso a molto nuvoloso con piogge e temporali. Brusco calo delle temperature. Massime 20/23°C. Martedì ancora nuvoloso o variabile con piogge e rovesci intermittenti. Neve sulle Alpi oltre 2500 metri.