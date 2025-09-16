Germignaga: «Un lago d’amore. Un lago di pace»

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Domenica 21 settembre, dalle 10 alle 19 al Boschetto di Germignaga, si terrà l’evento “Un lago d’amore. Un lago di pace” organizzato dalla Comunità Operosa Alto Verbano, insieme alla cooperativa Ballafon e ad altri enti, per promuovere la solidarietà e la condivisione di momenti culturali e di riflessione.

Tante le attività che verranno svolte nel corso della giornata insieme ad artisti, poeti, musicisti, educatori e famiglie.

«Un’occasione per incontrare culture, condividere visioni, ascoltare storie, ballare insieme e gustare sapori dal mondo, tra performance, laboratori, spiritualità e tanta bellezza – sottolinea la Comunità operosa alto Verbano – Viviamo tempi difficili, di paure e incertezze. Ma è proprio in questi tempi che l’uomo deve trovare il coraggio di esprimere la propria luce, di dare forza alla creatività e generare speranza per sé e per gli altri. Ubuntu (vedi foto di copertina, ndr) è una parola della lingua Bantu che significa “io sono perché noi siamo”; in altre parole se vogliamo la pace, dobbiamo imparare e condividerci».

Di seguito il programma completo di tutte le attività. Il ricavato della giornata andrà a sostegno dell’associazione “Per fare sorridere il cielo”. Per ulteriori informazioni e contatti: 392 7225802.

Mattina

10:00 Yoga con Emergency presso Colonia Elioterapica di Germignaga – Corpo, respiro e consapevolezza per aprire la giornata.

11:30 Marco Rodari (Claun Pimpa) presso Boschetto di Germignaga – Intervento di pace con uno dei clown umanitari più amati.

12:00 Apertura mostra d’Arte “Senza Memoria, Senza Pace” – immagini, testimonianze e riflessioni per non dimenticare. A cura dell’Associazione Liberi Artisti della provincia di Varese.

12:00 Buffet ad offerta. Si possono assaggiare piatti e sapori da tutto il mondo!

Pomeriggio

Sotto il tendone:

14:30 Presentazione del libro “Sorella Inchiostro” con Kossy Komla Ebri e Pap Krouma – voci afro-italiane tra cultura e identità.

15:15 Intervento dell’Avvocato Ugo Giannangeli – Memoria, diritti, futuro.

Nel Parco del Boschetto:

15:00 Spettacolo di bolle giganti con Emile Bolle – per stupire grandi e piccoli!

15:30 Suoni del Nepal con Ngima Sherpa.

15:45 Preghiera interreligiosa – uno spazio di silenzio, ascolto e spiritualità condivisa.

Nell’anfiteatro all’aperto:

16:00 BALLAFON BAND – Ritmi e percussioni dal cuore dell’Africa. Balli tradizionali del Salvador – colori e suoni delle radici

16:30 Lettura di poesia a cura di Gaetano Blaiotta, Maria Elena Danelli e Sandro Sardella – Diario dalla Palestina di Gisa Legatti.

17:00 Teatro con la Compagnia Fiori Blu Elettrico. Lettura di poesia di GAZA “Il loro grido la mia voce” a cura di Estro-Versi – parole che toccano l’anima.

18:00 Spettacolo di danza a cura di Sara Garzonio e i giovani di Villa Chiara. Cristina Barzi chiude in musica e brindisi finale.