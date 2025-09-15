Bisuschio | 15 Settembre 2025

ISIS Valceresio, giovani protagonisti in un incontro con Paolo Mazzucchelli

Il presidente di Alfa Srl, ex sindaco di Cairate e CEO di una multinazionale ha condiviso con gli studenti la sua esperienza imprenditoriale e politica

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Lo scorso venerdì 12 settembre all’ISIS Valceresio di Bisuschio si è svolto un incontro organizzato dai rappresentanti provinciali degli studenti Cristian Posteraro e Thomas Dalle Nogare.

L’evento ha visto la partecipazione di Paolo Mazzucchelli, presidente di Alfa Srl, ex sindaco di Cairate e CEO di una multinazionale svizzera, che ha condiviso con gli studenti la sua esperienza sia in politica sia nel mondo imprenditoriale.

Durante l’incontro, Cristian Posteraro ha sottolineato come spesso il rapporto tra giovani e istituzioni venga percepito come distante, quasi un ossimoro, e ha invitato i suoi coetanei a partecipare attivamente, a farsi ascoltare e a immaginare un futuro in cui altri ragazzi possano prendere il loro posto nel rappresentare la comunità: «Se non siamo noi a interessarci della politica – ha ricordato – prima o poi sarà la politica a interessarsi di noi».

Thomas Dalle Nogare ha posto domande focalizzate sull’esperienza imprenditoriale di Mazzucchelli, approfondendo i progetti di Alfa e il suo impatto sul territorio. Mazzucchelli ha raccontato le sfide e le soddisfazioni della sua carriera, sottolineando come visione, responsabilità e capacità di ascolto siano essenziali sia nella politica sia nel mondo dell’impresa.

L’incontro si è concluso con i ringraziamenti di Posteraro a tutti i protagonisti: Paolo Mazzucchelli, ai suoi collaboratori Alberto Perin e Debora Banfi, alla dirigente Carmen Sferlazza, e naturalmente al co-organizzatore Thomas Dalle Nogare.

Una mattinata che ha confermato come il dialogo tra giovani, scuola e istituzioni non sia un’utopia, ma una realtà concreta, fondamentale per formare cittadini consapevoli e pronti a impegnarsi attivamente nella comunità.

© Riproduzione riservata

Argomenti: , , , , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Bisuschio | 26 Giugno 2026

A Bisuschio in programma “Il 20° concerto per Egisto”

Il Corpo Musicale Valceresio si esibirà a Villa Cicogna-Mozzoni venerdì 26 giugno alle 21. Si tratta di un'occasione per ricordare Egisto Casalini, membro della banda scomparso vent'anni fa

Varese | 23 Giugno 2026

Sicurezza stradale, dalla Regione 3 milioni ai Comuni lombardi: 225mila euro per il Varesotto

Finanziati 27 interventi in nove province per migliorare viabilità e sicurezza. A Bisuschio e Caravate contributi regionali

Piambello | 21 Maggio 2026

Torna “Piambello dal Vivo”, il festival diffuso che accende la Valceresio

Da maggio a settembre in programma 22 appuntamenti in 12 Comuni del territorio: si parte venerdì sera da Bisuschio con lo spettacolo “FIRE”

Bisuschio | 29 Aprile 2026

“Bisuschio in Musica 2026”, tutto pronto per il Concerto del 1° Maggio

L'appuntamento, in piazza della Chiesa, si terrà dalle 17. Cinque band saliranno sul palco: dal rock internazionale a quello italiano, dal folk al reggae. L'edizione sarà dedicata a Leonardo Puggioni

Bisuschio | 6 Aprile 2026

Bisuschio, “La Piccola Brera”: giovani, cultura e creatività per continuare a sognare

L’iniziativa punta a costruire una rete tra Comuni, scuole e adolescenti. Andrea Gosetti: «L’arte apre la mente e offre ai ragazzi una visione diversa del mondo»

Bisuschio | 27 Marzo 2026

A Bisuschio una serata per ricordare Gianluca Danini

Domani al maxisalone del municipio un appuntamento per tutti coloro che vogliono ricordare il 77enne scomparso a febbraio e la sua personalità poliedrica

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com