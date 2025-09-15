ISIS Valceresio, giovani protagonisti in un incontro con Paolo Mazzucchelli

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Lo scorso venerdì 12 settembre all’ISIS Valceresio di Bisuschio si è svolto un incontro organizzato dai rappresentanti provinciali degli studenti Cristian Posteraro e Thomas Dalle Nogare.

L’evento ha visto la partecipazione di Paolo Mazzucchelli, presidente di Alfa Srl, ex sindaco di Cairate e CEO di una multinazionale svizzera, che ha condiviso con gli studenti la sua esperienza sia in politica sia nel mondo imprenditoriale.

Durante l’incontro, Cristian Posteraro ha sottolineato come spesso il rapporto tra giovani e istituzioni venga percepito come distante, quasi un ossimoro, e ha invitato i suoi coetanei a partecipare attivamente, a farsi ascoltare e a immaginare un futuro in cui altri ragazzi possano prendere il loro posto nel rappresentare la comunità: «Se non siamo noi a interessarci della politica – ha ricordato – prima o poi sarà la politica a interessarsi di noi».

Thomas Dalle Nogare ha posto domande focalizzate sull’esperienza imprenditoriale di Mazzucchelli, approfondendo i progetti di Alfa e il suo impatto sul territorio. Mazzucchelli ha raccontato le sfide e le soddisfazioni della sua carriera, sottolineando come visione, responsabilità e capacità di ascolto siano essenziali sia nella politica sia nel mondo dell’impresa.

L’incontro si è concluso con i ringraziamenti di Posteraro a tutti i protagonisti: Paolo Mazzucchelli, ai suoi collaboratori Alberto Perin e Debora Banfi, alla dirigente Carmen Sferlazza, e naturalmente al co-organizzatore Thomas Dalle Nogare.

Una mattinata che ha confermato come il dialogo tra giovani, scuola e istituzioni non sia un’utopia, ma una realtà concreta, fondamentale per formare cittadini consapevoli e pronti a impegnarsi attivamente nella comunità.