A Leggiuno vince il calcio più bello, quello vero, dei bambini e di Gigi Riva

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(di Claudio Ferretti per Varesenoi.it) In una bellissima giornata estiva si è svolto domenica 7 settembre, presso il centro sportivo di Leggiuno dedicato a Gigi Riva la prima edizione del torneo giovanile di calcio riservato alle categorie Under 10 e Under 12 in memoria di Rombo di Tuono.

In campo diverse formazioni della zona, per l’Under 10 le squadre del Bogno (vincitore del torneo), Caravate ,Leggiuno Saronno. Nel pomeriggio per la categoria Under 12 sono scese in campo le formazioni del Leggiuno, Ternatese, Caravate (vincitrice del torneo). L’evento è stato organizzato da ASD CSI Leggiuno in collaborazione con il Fan Club Gigi Riva del Verbano.

Tra i tanti spettatori erano presenti molti amici di infanzia del Luis, oltre al giornalista sportivo Alberto Cerrutti, ex calciatori come Bruno Zanon, l’ex team manager del Varese Silvio Papini, Marcello Albino (che ha giocato anche nel Cagliari), Ambrogio Borghi, capitano di lungo corso del glorioso Varese anni 70, oltre ad alcuni rappresentanti dell’attuale amministrazione comunale che ha concesso il patrocinio alla manifestazione.

Ospite d’onore Mauro Riva, secondogenito del bomber leggiunese, presente insieme alle nipoti Edy e Didi, Ugo e Mauro Mazzuccato: sugli spalti pure alcuni tifosi cagliaritani provenienti da Piemonte e Liguria. Mauro Riva ha voluto sottolineare «l’importanza di questo evento, che ha coinvolto tanti giovanissimi all’insegna di un calcio che deve trasmettere valori positivi ed insegnare ad affrontare la vita. Un grazie agli organizzatori che hanno messo in pratica il pensiero di papà, ovvero il giocare per divertirsi, fare gruppo e socializzare. Mi auguro che in futuro ci ci saranno altre edizioni realizzate con stesso stile, che era quello che piaceva tanto a mio padre».

Ad allietare la giornata ci ha pensato il Circolo sardo G.M Angioy di Marchirolo che ha allestito un eccellente stand gastronomico a base di cucina sarda, accompagnata da musiche folkloristiche della Sardegna. Il pallone ha unito la terra natale del campione sport, come anche la gastronomia e la cultura. Leggiuno e Cagliari sempre più vicine con nel cuore il ricordo di Gigi Riva.