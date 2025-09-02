Alto Varesotto | 2 Settembre 2025

“Fill in the GAP”, il gioco-spettacolo che fa riflettere: due date a Brenta e Castello Cabiaglio

Un’esperienza partecipativa tra divertimento e consapevolezza per affrontare il tema del gioco d’azzardo patologico, con musica, movimento e comunità protagonisti in piazza

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“Mettiamoci in gioco con Fill in the GAP”. Questo il progetto lanciato per venerdì 5 settembre a Brenta, dalle 17.30, nellambito della festa di San Quirico, e il 21 settembre, alle ore 11, a Castello Cabiaglio, nellambito del Mercatino del Giusto Imperfetto.

Un gioco in piazza che è insieme esperienza artistica, divertimento e momento di riflessione condivisa. Così, con questi due appuntamenti, il primo a Brenta ed il secondo a Castello Cabiaglio, arriva in Valcuvia Fill in the GAP, spettacolo partecipativo firmato Karakorum Officina Carbonara, in collaborazione con ATS Insubria, nellambito del V Piano Locale GAP per la prevenzione del gioco dazzardo patologico promosso dalla Comunità Montana Valli del Verbano in qualità di capofila dellAmbito Territoriale di Cittiglio, realizzato con il contributo di Regione Lombardia.

“Fill in the GAP” non è un semplice spettacolo, né un gioco da tavolo in formato gigante: è unesperienza che mette in movimento corpi, idee ed emozioni. Con il supporto della tecnologia (cuffie wireless e regia live), il pubblico si muove in uno spazio urbano trasformato in grande tabellone, in cui scegliere, esporsi, ascoltare e rischiare.

“Fill in the GAP” nasce per affrontare da un punto di vista inedito un tema complesso e sommerso: il gioco dazzardo patologico. “Fill in the GAP” è un invito a mettersi in giocoin senso pieno: come cittadini e comunità, per riconoscere i meccanismi che rendono il gioco dazzardo così pervasivo e per scardinare, insieme, lidea che certi destini siano già scritti, come i numeri su un dado.

Gli appuntamenti sono gratuiti e aperti a tutti, dai 12 anni in su. Durata: circa 70 minuti. Cuffie fornite in loco.

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