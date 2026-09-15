Alimentazione e stili di vita: a Varese i protagonisti della ricerca per parlare di prevenzione e salute

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Mercoledì 16 settembre al Salone Estense del Comune di Varese si terrà un incontro aperto alla cittadinanza per approfondire il ruolo degli stili di vita nella prevenzione delle malattie croniche e il valore della ricerca epidemiologica.

L’evento pubblico dedicato al tema dell’alimentazione, degli stili di vita e della prevenzione, nell’ambito del progetto YOUGOODY, è promosso da CAOS e Soroptimist con ATS Insubria e Istituto Nazionale dei Tumori di Milano in collaborazione con istituzioni e associazioni del territorio.

L’appuntamento rappresenta una significativa occasione di confronto tra cittadini, professionisti della salute, istituzioni e mondo della ricerca su un tema sempre più centrale per la sanità pubblica: comprendere come i comportamenti quotidiani influenzino la salute e il rischio di sviluppare malattie croniche.

Le evidenze scientifiche dimostrano infatti come alimentazione, attività fisica, qualità del sonno, consumo di tabacco e controllo del peso corporeo siano determinanti fondamentali della salute. Anche piccoli cambiamenti nelle abitudini quotidiane possono contribuire in modo significativo a migliorare il benessere delle persone e delle comunità.

Protagonisti della serata saranno alcuni tra i più autorevoli esponenti della ricerca epidemiologica internazionale. Interverrà Elio Riboli, professore di Epidemiologia del Cancro e Prevenzione all’Imperial College di Londra e presidente dell’Advisory Board del progetto YOUGOODY. Saranno inoltre presenti per l’Epidemiologia e Prevenzione della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, la responsabile dello studio Sabina Sieri e Valeria Pala, ricercatrice senior e co-responsabile scientifica del progetto.

YOUGOODY è uno studio epidemiologico innovativo che coinvolge la popolazione italiana. L’obiettivo è comprendere come alimentazione, stili di vita e altri fattori comportamentali incidano sullo stato di salute nel corso del tempo, fornendo conoscenze utili a orientare strategie di prevenzione sempre più efficaci. YOUGOODY nasce dalla lunga esperienza degli studi ORDET ed EPIC, che hanno visto migliaia di persone di Varese protagoniste della ricerca. Grazie al loro contributo è stato possibile contribuire alla definizione delle raccomandazioni per la prevenzione del cancro. Oggi, con YOUGOODY, questa storia continua: la popolazione torna a essere protagonista della ricerca per costruire insieme nuove conoscenze e strumenti per la prevenzione.

Ad aprire i lavori saranno Adele Patrini, presidente dell’Associazione CAOS e della Fondazione Sostenibilità Sociale, con Maria Grazia Tibiletti, genetista e past president del Soroptimist Club Varese, che dichiarano: «Siamo orgogliose di promuovere un appuntamento che porta a Varese competenze scientifiche di livello internazionale e valorizza il ruolo dei cittadini nella costruzione della conoscenza. Il dialogo tra ricerca, prevenzione e comunità rappresenta una risorsa preziosa e insostituibile per diffondere una sempre maggiore cultura della salute e della partecipazione consapevole».

Salvatore Gioia, direttore generale di ATS Insubria, sottolinea: «La prevenzione più efficace nasce dall’incontro tra ricerca scientifica, servizi sanitari e partecipazione dei cittadini. Studi come YOUGOODY ci aiutano a comprendere meglio come cambiano gli stili di vita e a trasformare queste conoscenze in azioni concrete di prevenzione. Lavoriamo per incrementare iniziative come questa che consentono di restituire alle comunità il valore della ricerca e dei dati raccolti grazie ai loro contributi».

Tra i sostenitori dell’iniziativa anche la professoressa Francesca Rovera, da sempre impegnata nella promozione della prevenzione. Rovera segue con particolare attenzione i percorsi che consentono di restituire ai cittadini informazioni scientificamente validate sui sani stili di vita, riconoscendo nella divulgazione uno strumento fondamentale per favorire scelte consapevoli e rafforzare la cultura della prevenzione.

L’incontro è aperto alla cittadinanza e intende offrire un’occasione di approfondimento e confronto sul contributo che la ricerca può offrire alla promozione della salute e alla costruzione di politiche di prevenzione efficaci e basate sulle evidenze scientifiche.

Il programma è scaricabile cliccando qui.