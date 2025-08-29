Lavena Ponte Tresa, torna la sfilata internazionale di alta moda sul lungolago

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L’evento di alta moda “Fashion Days” torna con una seconda edizione, e anche quest’anno fa tappa a Lavena Ponte Tresa. L’appuntamento è per sabato 30 agosto, dalle ore 17:00.

Dopo il successo della prima edizione, che ha visto la partecipazione di numerosi invitati e spettatori, è tutto pronto per accogliere questa nuova edizione, da cui ci si aspettano sorprese.

Dalle ore 17:00 partirà la sfilata di moda, anche quest’anno il punto focale dell’intero evento insieme alla valorizzazione e promozione del territorio.

La sfilata, che si terrà nell’area Bröa del lungolago, è anche tappa del concorso nazionale Miss Blumare, che quest’anno vede nella sua Direzione Artistica l’ingresso di Valentina Corradi, Miss Blumare 2021, insieme a Rocco Cagnè e Stefano Novello.

Valentina Corradi è una ballerina professionista di danze latino americane, che ha vinto per due anni consecutivi i Campionati Italiani assoluti Under 21 nel 2019 e nel 2020, disputando anche la finale del Campionato del Mondo in Cina nel 201

A seguire, è previsto un music party, dove la dj Rossella Di Pierro accompagnerà la voce di Thomas Incontri, per regalare un’indimenticabile serata sul lago.

L’evento ha il patrocinio del Comune di Lavena Ponte Tresa, ed è un’occasione per partecipare a un festival di livello internazionale, che fa del varesotto il suo fatiscente palcoscenico.