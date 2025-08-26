Castelveccana | 26 Agosto 2025

Caldè, vigili del fuoco ancora al lavoro per cercare il 21enne scomparso nel lago

I sommozzatori specializzati, dei nuclei lombardo e veneto, in azione nelle acque del Verbano per proseguire le ricerche del giovane che non era riemerso venerdì scorso

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Risulta ancora disperso nelle acque del lago Maggiore, all’altezza di Caldè, il giovane di 21 anni scomparso venerdì 22 agosto, senza più riemergere dopo un tuffo.

Da allora le ricerche proseguono senza sosta, ma fino ad ora non hanno portato a esiti concreti.

I Vigili del Fuoco hanno messo in campo da subito uomini e mezzi specializzati per tentare di individuare il giovane nelle acque del Verbano e al momento, fanno sapere, sono impegnati i sommozzatori appartenenti ai nuclei regionali della Lombardia e del Veneto, che si alternano nelle immersioni.

Nonostante siano ormai passati diversi giorni dal tragico episodio, il lavoro dei soccorritori prosegue con l’obiettivo di fare chiarezza su quanto accaduto e di dare finalmente un epilogo a questa dolorosa vicenda.

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