Dumenza, a “Sport senza Barriere” anche la convivialità diventa inclusiva

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Il 6 e 7 settembre prossimi, a Dumenza, torna Sport senza Barriere, l’evento che da anni promuove lo sport come strumento di inclusione, dove la disabilità non è un ostacolo, ma un’opportunità per incontrarsi, confrontarsi e divertirsi insieme.



Quest’anno, oltre alle numerose attività sportive aperte a tutti, sarà presente anche AIC (Associazione Italiana Celiachia) Lombardia APS con un desk informativo per illustrare le attività e i progetti realizzati al fine di informare sulla celiachia e sulla dieta senza glutine. Ci sarà anche la possibilità di partecipare ad un simpatico laboratorio per i più piccoli.

Ma non solo: grazie alla collaborazione con Gigi Pizza, locale aderente al programma Alimentazione Fuori Casa di AIC, ci sarà un menu senza glutine: un’occasione unica per dimostrare che anche i momenti conviviali possono essere davvero inclusivi, permettendo alle persone con celiachia di partecipare in totale sicurezza e serenità.

Sport senza Barriere è sempre stato sinonimo di inclusione nello sport e da quest’anno si vuole estendere questo valore anche alla tavola, affinché nessuno debba rinunciare al piacere di mangiare insieme durante queste due giornate di sport, amicizia e condivisione, per ricordare che l’inclusione si costruisce con gesti concreti, dentro e fuori dal campo.