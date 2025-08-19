Lombardia | 19 Agosto 2025

Disturbi alimentari, Regione Lombardia stanzia fondi per le strutture specializzate

L'assessore Bertolaso: «Rispondiamo in modo più efficace a una problematica in costante aumento». Dall'ente quasi 6 milioni di euro all'anno per garantire a tutti un'assistenza di qualità

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In Lombardia saranno realizzati centri residenziali specializzati per adulti e per minori che soffrono di anoressia, bulimia e altri disturbi alimentari. E’ quanto prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Welfare, Guido Bertolaso, finalizzata ad aiutare le persone con Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione.

L’obiettivo è ridisegnare la rete di assistenza sul territorio creando strutture capaci di offrire un percorso di cura completo. Non solo per il corpo, ma anche per la mente, con un approccio che unisce medici, psicologi e terapisti.

Per sostenere il progetto, la Regione ha stabilito una tariffa giornaliera di 300 euro per ogni paziente ospitato. Si prevede un investimento annuale di circa 5,72 milioni di euro, a partire da gennaio 2026, per garantire che chiunque ne abbia bisogno possa ricevere un’assistenza di qualità.

Le strutture, con un massimo di 20 posti, permetteranno ai pazienti di seguire un percorso personalizzato, con un tetto massimo di permanenza di 24 mesi. L’intento è quello di fornire un aiuto per superare la malattia e tornare a vivere in autonomia.

“L’iniziativa – evidenzia l’assessore Bertolaso – si inserisce nella strategia più ampia della Regione per rispondere in modo più efficace a una problematica che, purtroppo, è in costante aumento. Con questa delibera, la Lombardia si dota di un sistema di cura all’avanguardia, che pone al centro la persona e le sue fragilità. Stanziamo risorse importanti per creare una rete di strutture specializzate, che offriranno un percorso terapeutico multidisciplinare e l’opportunità di un reale reinserimento sociale per i pazienti e le loro famiglie”.

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