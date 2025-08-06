Varese | 6 Agosto 2025

Mobilità elettrica: anche a Varese un corso gratuito per diventare tecnici installatori e manutentori

La proposta formativa, gratuita, è rivolta a giovani e adulti disoccupati o in difficoltà economiche. A Varese il corso si terrà a metà settembre

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Regione Lombardia promuove, attraverso i Patti Territoriali per le Competenze e per l’Occupazione, un nuovo percorso formativo gratuito per rispondere alla crescente domanda di personale nella filiera della mobilità elettrica e sostenibile.

Il Patto interprovinciale – sottoscritto da Formaper (ente capofila), Provincia e Camera di Commercio di Varese– punta a formare Installatori e Manutentori Elettrici ed Elettronici (livello EQF4) con corsi attivi a Varese, Milano e Bergamo tra settembre e novembre 2025.

I corsi, aperti a giovani e adulti disoccupati o in condizioni economiche precarie, non richiedono titoli di studio specifici, ma interesse ad apprendere una nuova professione e la residenza o il domicilio in Lombardia. Sono previsti attestati di competenza, sicurezza sul lavoro e certificazione PEV PAS PEI.

Le attività sono sviluppate in collaborazione con aziende del settore, interessate a inserire i partecipanti in percorsi lavorativi concreti.

I posti sono limitati e le iscrizioni aperte. I corsi, che avranno una durata di 30 ore, si svolgeranno a Varese dal 15 al 24 settembre dalle 14.00 alle 18.00 in Piazza Monte Grappa 5, a Bergamo dal 15 al 24 ottobre in Via Zilioli / Via Gavazzeni 3 e a Milano dal 27 ottobre al 5 novembre in Via Amoretti 30.

Per il calendario dei corsi, scadenze e aggiornamenti si può consultare la pagina di presentazione dei corsi del progetto.

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