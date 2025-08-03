Tanti in centro a Luino per una serata tra musica, divertimento e solidarietà

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Una serata estiva che, nonostante la temperatura fresca e la partenza di molte famiglie per le vacanze, ha visto il centro di Luino animarsi con entusiasmo in occasione della “Luino Shopping Night”, organizzata dal gruppo “LuinoInFesta”. Ieri, sabato sera, un buon flusso di persone ha attraversato le vie principali della città, tra musica, intrattenimento, mercatini e momenti di solidarietà, rendendo l’evento un appuntamento riuscito e partecipato.

In via XV Agosto, fino a mezzanotte, i bambini hanno potuto divertirsi sui gonfiabili gratuiti e cimentarsi nel calcio balilla umano, un’attrazione che ha richiamato non solo famiglie. Le attività ludiche, pensate per i più piccoli, hanno avuto anche uno scopo benefico: chi lo desiderava poteva lasciare un’offerta a favore dell’oratorio di Luino. Un modo per unire divertimento e impegno verso la comunità.

Nel vicino parcheggio ex Svit, accanto a via Veneto, si è tenuto il concerto degli Asilo Republic, nota band tributo a Vasco Rossi. L’ingresso era libero e l’energia del gruppo ha coinvolto il pubblico, radunato numeroso per cantare e ballare sotto il palco. La musica ha fatto da filo conduttore anche in altri punti del centro, con ben tre dj set distribuiti tra via XV Agosto, via Sereni e la parte alta di via Veneto.

Lungo le vie centrali, tanti visitatori hanno passeggiato tra mercatini di artigianato e hobbisti, stand di produttori locali, oltre all’esposizione di auto Abarth e vetture d’epoca, che hanno catturato l’attenzione degli appassionati. Le vetrine dei negozi sono rimaste aperte per tutta la serata, permettendo a molti di approfittare degli sconti dei saldi estivi.

Sul lungolago, l’area esterna di Palazzo Verbania ha ospitato l’esibizione del duo musicale The Men in Black, formato da Renato Furigo e Mauro Guarneri, con uno spettacolo di teatro canzone tra note e ironia. Anche qui il pubblico ha potuto contribuire a una buona causa, lasciando offerte libere per la LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

Infine, grande successo in piazza Libertà per la Colored Swing Band, ensemble di quindici elementi che ha portato sul palco un ricco repertorio di brani swing, coinvolgendo il pubblico in balli improvvisati e momenti di puro divertimento.

«Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno partecipato alla serata e chi ha collaborato alla sua riuscita. Vedere Luino viva in ogni angolo è stata una grande soddisfazione», ha commentato Silvia Magro, una delle referenti del Gruppo Commercianti Luino. Le ha fatto eco Michela Burbo: «È bello vedere come, anche a inizio agosto, la città riesca ad accogliere così tante famiglie e giovani. Un grazie speciale a chi ha contribuito con donazioni alle raccolte solidali».