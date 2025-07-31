Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, anche l’Insubria tra i partner

Tempo medio di lettura: 2 minuti

A settembre torna la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori proposta da Co.Science – Meet Research To Connect Science And Society mettendo al centro il dialogo tra la cittadinanza, ricercatrici e ricercatori e i diversi attori della società con un’attenzione particolare a studentesse e studenti.

Co.Science, anche in questo secondo anno di attività, permetterà a ricercatrici e ricercatori di portare in luoghi non convenzionali il proprio lavoro, di condividere la loro passione e impegno per la ricerca, i risultati raggiunti ed ascoltare opinioni e aspettative delle persone, in particolare dei più giovani.

Il progetto mette in campo, oltre alla collaborazione tra i partner (Consiglio Nazionale delle Ricerche -CNR che coordina, Università degli Studi dell’Insubria, Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche-FAST, Consorzio Italbiotec e Comune di Milano) anche le comunità e i diversi attori che animano la ricerca e la società civile, con un’attenzione particolare all’inclusività e alle pari opportunità grazie alla collaborazione con l’Associazione Nazionale Subvedenti.

Di seguito le date e gli orari per le attività della Notte Europea:

– Milano: Duomo – Loggia dei Mercanti, Piazza dei Mercanti – “La Ricerca fa centro” – venerdì 26 settembre dalle 16.00 alle 23.00 e sabato 27 settembre dalle 10.00 alle 18.00 proporrà più di 50 attività laboratoriali e/o dimostrative adatte a tutti e a tutte, gratuite e senza prenotazione

– Milano: Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci: via San Vittore 21 – “Open Night” – venerdì 26 settembre dalle 18.00 alle 23.30 un’intera serata gratuita con laboratori, visite, performance, incontri e dialoghi one-to-one con le persone che ogni giorno si occupano di ricerca, scienza e società.

– Varese: Campus Bizzozero Università dell’Insubria – venerdì 26 settembre dalle 08.30 alle 12.30 – Musei civici di Villa Mirabello “Notte al Museo” – venerdì 26 settembre dalle 20.30 alle 23 – Nel centro città – sabato 27 dalle 15 alle 19

– Como: Polo scientifico Università dell’Insubria Via Valleggio e Chiostro di Sant’Abbondio – venerdì 26 settembre dalle 09.00 alle 18.00 e dalle 19.00 alle 23.00 e Polo scientifico di Via Valleggio – sabato 27 settembre dalle 14 alle 17

– Busto Arsizio: Piazza Santa Maria – venerdì 26 settembre dalle 16.30 alle 21.00.

– Verbania: sede CNR Largo Tonolli 50 – venerdì 26 settembre dalle 18.00 alle 23.00 NEW ENTRY

Per tutte le altre attività e le sedi coinvolte è possibile consultare il sito www.coscience.eu.