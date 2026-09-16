Tre Valli Varesine, è iniziato il conto alla rovescia: il 6 ottobre torna il grande ciclismo a Varese

Tempo medio di lettura: 3 minuti

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Martedì 6 ottobre Busto Arsizio e Varese saranno ancora una volta protagoniste del grande ciclismo internazionale con la 105ª Tre Valli Varesine e la 6ª Tre Valli Varesine Women’s Race | e-work.

Dopo la presentazione del Trittico Regione Lombardia, avvenuta la scorsa settimana a Milano, nella mattinata di ieri, martedì 15 settembre la sala del Consiglio comunale di Busto Arsizio ha ospitato la presentazione del “Quartier Tappa” delle due competizioni organizzate dalla Società Ciclistica Alfredo Binda.

Entrambe le gare prenderanno il via dal Museo del Tessile di Busto Arsizio e si concluderanno in via Sacco, davanti al Comune di Varese. Una giornata che porterà sulle strade della provincia alcuni tra i migliori interpreti del ciclismo professionistico mondiale, a pochi giorni dai Campionati del Mondo in Canada e dai Campionati Europei in Slovenia.

Per il sindaco Emanuele Antonelli sarà l’ultima Tre Valli da primo cittadino. «È la mia ultima Tre Valli da sindaco – ha detto –. Ringrazio tutta la grande famiglia della manifestazione per questi anni meravigliosi, le forze dell’ordine che, insieme alla macchina organizzativa, garantiscono standard di sicurezza elevatissimi, gli sponsor sempre generosi. La Tre Valli è entrata nel mio cuore e in quello di moltissimi cittadini».

Soddisfazione anche da parte del vicesindaco e assessore allo Sport Luca Folgani, che ha sottolineato il legame tra la manifestazione, il territorio e la promozione dello sport femminile.

«Siamo orgogliosi di poter ospitare per la sesta volta questa grande classica del ciclismo e i grandi campioni che porta sempre con sé – ha affermato –. La Tre Valli è una gara che unisce Busto e Varese attraverso il ciclismo e i valori dello sport, promuove il territorio e dimostra un’attenzione particolare allo sport al femminile».

In vista della giornata di gara, l’assessore alla Sicurezza Claudia Cozzi ha rivolto un appello agli automobilisti, ricordando le possibili modifiche alla viabilità.

«È ormai da qualche settimana che abbiamo tappezzato le vie interessate dal percorso con cartelli informativi: vi chiedo di portare pazienza se in quella giornata ci saranno piccoli disagi o ritardi», ha spiegato, evidenziando il lavoro della Polizia Locale, delle altre forze dell’ordine e dei volontari impegnati lungo il tracciato.

Anche la presidente del Consiglio comunale Laura Rogora ha ricordato la crescita della manifestazione negli anni, ringraziando gli organizzatori per aver confermato Busto Arsizio come sede di partenza.

La Tre Valli Varesine maschile si svilupperà sulla distanza di 200 chilometri da Busto Arsizio al centro di Varese.

Nel percorso è confermata la salita dei Ronchi, dal lungolago della Schiranna verso il centro di Varese, già affrontata durante i Mondiali del 2008. Nel finale saranno inoltre affrontati per due volte la salita delle Cinque Piante, da Gavirate, frazione Oltrona, verso lo strappo di Barasso, e il successivo tratto attraverso Luvinate e Casciago. Confermati anche i sei giri del circuito cittadino, con arrivo in via Sacco.

Il percorso della Tre Valli Varesine Women’s Race sarà invece di 137 chilometri, con un primo tratto in linea seguito da sei giri finali caratterizzati dalla salita del Montello. Anche per la prova femminile il traguardo sarà in via Sacco.

Sono 25 le squadre iscritte alla gara maschile, con 17 UCI WorldTeams e 8 UCI ProTeams, per un totale di 175 professionisti, il numero massimo previsto per una competizione UCI ProSeries.

Per la prova femminile sono attese 23 formazioni, tra cui 9 Women’s WorldTour Team.

Anche quest’anno le due gare saranno trasmesse in diretta televisiva. La copertura italiana sarà garantita da RAI Sport e RAI 2, mentre attraverso RAI Italia e discovery+/Eurosport le immagini della Tre Valli Varesine raggiungeranno i cinque continenti.

La manifestazione conferma anche l’impegno sul fronte della sostenibilità. La Tre Valli Varesine è stata infatti tra le prime competizioni ciclistiche internazionali a utilizzare auto completamente elettriche al seguito dei corridori.

Anche per questa edizione è confermata la Tre Valli Varesine GREEN, realizzata grazie alla collaborazione con Centro Car Cazzaro, Paglini e Dacia Italia.

«La Tre Valli Varesine è prima di tutto una storia di passione per il ciclismo e per il nostro territorio – ha sottolineato il presidente della Società Ciclistica Alfredo Binda Renzo Oldani -. È un patrimonio che custodiamo con orgoglio, perché rappresenta un pezzo importante della nostra storia e della nostra cultura».

A rendere possibile l’organizzazione delle due competizioni è una rete che coinvolge istituzioni, aziende, realtà sportive e forze dell’ordine.

Tra gli enti che sostengono l’evento figurano il Ministero dello Sport, Regione Lombardia, Provincia di Varese, Comune di Busto Arsizio, Comune di Varese, Camera di Commercio di Varese, Fondazione Varese Welcome, Comunità Montana Valli del Verbano e Consorzio Due Laghi.

«Abbiamo avuto la fortuna di accompagnare la nascita della Tre Valli Varesine Women’s Race e continuiamo a credere profondamente nel valore di questo progetto», ha commentato Paolo Ferrario, amministratore delegato di e-work, sottolineando il valore dello sport come occasione di collaborazione, valorizzazione dei talenti e pari opportunità.

Sulla stessa linea Alex Bacchilega, fondatore di UP Lavoro, che ha evidenziato il valore della collaborazione per il territorio e il legame tra sport, persone e capacità di fare squadra.