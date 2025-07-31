Germignaga, ricordi dal passato: l’avventura del calcio femminile

Tempo medio di lettura: 2 minuti

(Renzo Fazio, dalla pagina Facebook “Germignaga, ricordi dal passato“) Avendo visto in settimana la sfortunata partita della Nazionale femminile di calcio, impegnata nelle semifinali del campionato europeo, inevitabilmente sono riaffiorati i ricordi della gloriosa compagine del calcio femminile Germignaga, che fra gli anni ’80 e gli anni ’90 fu protagonista di alto livello in questo sport che in quegli anni iniziava a crescere, non senza difficoltà.

L’entusiasmo che si formò all’interno di questo gruppo di ragazze gli consentì ben presto di raggiungere prestigiosi risultati a livello nazionale, ma non solo. Eppure tutto ebbe inizio giocando nel polveroso campo sportivo adiacente all’ex colonia elioterapica, in seguito dismesso per realizzare il parco delle fontanelle.

Dopo i primi campionati giocati nelle serie minori e disputando tornei regionali, già dal 1985 la squadra iniziò a partecipare abitualmente al prestigioso torneo internazionale “Città di Lugano” in quel periodo considerato uno dei più importanti d’Europa. Inevitabile a quel punto lo spostamento delle partite su un campo di calcio di dimensioni maggiori e la scelta fu fatta per quello di Maccagno.

Nella stagione 1992/93 la compagine si classificò prima nel campionato di serie C della Lombardia in un girone composto da 16 squadre. Questa vittoria le valse il diritto di partecipare agli spareggi per il passaggio nel campionato nazionale di serie B: traguardo che venne raggiunto battendo il Trecate per 1 a 0, una settimana dopo che la Società aveva dovuto piangere la prematura e tragica scomparsa del suo Presidente, Erminio Rossi, perito in un incidente stradale il 18 giugno 1993.

La prima stagione in serie B fu un successo: la squadra si classificò seconda alle spalle del certamente più blasonato ACF Milan, staccato di soli tre punti. Grazie a questo risultato avrebbe dovuto effettuare lo spareggio contro la squadra del Gravina di Puglia, valevole per la promozione nella serie A, ma l’incontro che si doveva svolgere a Perugia il 15 maggio 1994 fu vinto a tavolino dalla squadra pugliese a seguito rinuncia del Germignaga.

In quello stesso anno, solamente un mese prima, la squadra si aggiudicò però il l’importante torneo “Città di Lugano” sconfiggendo in finale per 3 reti a zero la compagine ungherese del Pécs. La stagione 1994/1995 venne quindi disputata ancora nella serie B ma il risultato non fu brillante come il precedente: chiuse solamente al 10° posto nel suo girone composto da 16 squadre. Fu questo l’ultimo campionato nazionale giocato dal Germignaga mentre nell’aprile del 1995 bissò la vittoria nel torneo internazionale “Città di Lugano” sconfiggendo ancora in finale la squadra ungherese del Pécs, al termine di una emozionante partita terminata 4 a 3.

Diverse le maglie indossate dal Germignaga Calcio in quegli anni: le prime bianche, sponsorizzate da Euroferramenta di Paolo Orizio, (anch’egli compianto dirigente di questa Società) in seguito pure di colore rosso con pantaloncini e calzettoni gialli, oppure azzurre con pantaloncini neri o bianchi e calzettoni bianchi. Vestirono anche maglie bianco-celesti con bordi arancio, quest’ultime sponsorizzate dalla F.lli Dellea di Mesenzana.

Nel collage fotografico allegato (vedi foto di copertina, ndr), immagini di alcuni momenti di festa, un ritaglio tratto da “La Stampa” di Torino e l’adesivo con il logo della Società. Certamente da integrare invece l’elenco dei successi o degli eventi da ricordare, i nomi di altri dirigenti, degli allenatori, ma soprattutto delle molte protagoniste che fecero a quei tempi entusiasmare…