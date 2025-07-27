Oltre il ruolo e i luoghi comuni: Giuseppe Battarino, il giudice scrittore

Tempo medio di lettura: 2 minuti

(Mauro Cento, dal sito www.varesenoi.it) «Il giurista è uno studioso il cui compito è studiare e interpretare il diritto inteso come scienza dell’organizzazione della società attraverso le istituzioni e le regole operanti nei vari ambiti dell’agite umano».

Questa citazione mi aiuta ad introdurre l’intervista a Giuseppe Battarino andando oltre luoghi comuni, amicizia, rispetto professionale, curiosità e… testo di Fabrizio De André. Battarino (non per tutti “il Bat”) è un giurista talmente coscienzioso e preparato da riuscire a superare facili o improbabili ostacoli con la semplicità della sua preparazione tecnico/pratica.

Ci siamo conosciuti tanti anni fa, in situazioni private e ridanciane, anche goliardiche. Ci siamo poi incontrati più volte in situazioni professionali senza mai però anteporre la personale conoscenza all’atteggiamento di rispetto per il reciproco ruolo ricoperto.

Ora, però, è giunto il momento di scoprire le carte, così ci siamo accomodati nel salottino di un luogo di cultura e spettacolo (teatro di Varese) e senza alcun preambolo abbiamo parlato. Per me l’ennesima occasione per sapere, per lui… forse la prima vera per parlarsi senza se e senza ma. Ascoltare le sue risposte, anche oggi, può essere estremamente interessante perché conoscere è essenziale. Leggere tra le righe della sua storia, del suo essere uomo oltre il ruolo può essere utile per il futuro.

Frase grossa? No, quando mai. Piuttosto un invito a far tesoro dei concetti, ad appuntarsi domande diverse dalle mie da sottoporgli in un’altra occasione di incontro quando se ne dovesse creare l’opportunità… perché potrebbe davvero divenire realtà.

Guardare un giudice, un giurista, da vicino, parlarci e conoscerlo senza timore del suo giudizio non è cosa da tutti i giorni. Se poi l’uomo con cui si parla è davvero forte di una preparazione professionale utile ad insegnarci qualche cosa… mettiamo (come si suol dire) fieno in cascina, impariamo l’arte ma non mettiamola da parte, anzi, teniamone davvero conto per quando dovesse servirci.

Di seguito il video integrale dell’intervista, registrata un anno fa ma recentemente ripubblicata dai colleghi del quotidiano online VareseNoi.