“Andar per Valli”, nasce il sito turistico delle Valli del Verbano

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Il turismo come traino per un intero territorio: è questo l’obiettivo del nuovo sito web ufficiale delle Valli del Verbano dedicato appositamente alla promozione dei luoghi più belli dell’alto Varesotto: www.vallidelverbano.it è il frutto del progetto “Andar per Valli. Un turismo ecosostenibile per l’Alto Verbano”, promosso dalla Comunità Montana Valli del Verbano con capofila Lipu e la collaborazione di Touring Club Italiano.

Il sito, intitolato “Valli del Verbano – Exploring Lago Maggiore” e presentato ufficialmente giovedì sera a Palazzo Verbania, a Luino, rappresenta il risultato concreto di un percorso avviato tra il 2022 e il 2023 che ha coinvolto attivamente i Comuni, gli enti locali e numerose realtà del territorio – aziende agricole, operatori del settore ricettivo e della ristorazione, Pro loco, associazioni e commercianti – impegnate nella valorizzazione turistica della sponda varesina dell’alto lago Maggiore. Queste stesse realtà hanno poi dato vita a un accordo volontario di partenariato, fondamento essenziale per una collaborazione stabile e condivisa sul tema del turismo.

L’obiettivo del progetto “Andar per Valli” è stato quello di accompagnare l’evoluzione del comparto turistico locale in un’ottica di sviluppo sostenibile e di tutela dell’efficacia ecologica delle aree naturali. E proprio in questo contesto, il neonato sito web – fortemente voluto dagli operatori e dai partner di progetto sin dagli incontri con Lipu e Touring Club – rappresenta una vetrina e, dunque, uno strumento fondamentale per comunicare e promuovere in chiave contemporanea e fruibile da tutti il patrimonio paesaggistico, culturale ed enogastronomico delle valli del Verbano.

Il portale, che nei prossimi mesi sarà disponibile anche in lingua inglese e tedesca, è stato realizzato con la collaborazione tecnica del project manager Giovanni Martinelli e con contenuti fotografici e video curati dal videomaker Carlo Boghi. Fondamentale anche il contributo degli aderenti all’accordo, che hanno condiviso testi, materiali e suggerimenti per raccontare in prima persona il territorio e le sue ricchezze, e del gruppo del Tavolo del Turismo di Comunità Montana che l’assessora Valeria Squitieri ha presentato durante la serata.

«Questo sito web è frutto di un grande lavoro di squadra svolto da un team formidabile e dinamico – commenta l’assessora al Turismo Valeria Squitieri – L’ambito del turismo abbatte i confini politici e geografici: quando si parla di sviluppo, bisogna allargare l’inquadratura e avere una visione innovativa, affinché questo diventi volano dell’economia locale e porti a una dimensione sociale nuova e necessaria. Come assessora anche all’Ambiente, ritengo che si debba puntare a un turismo consapevole, perché il nostro territorio è un luogo pieno di bellezze da preservare, soprattutto le aree protette e i siti Natura 2000. Siamo circondati dall’acqua e da foreste verdeggianti: un turismo slow, qui, è l’ideale».

«Questo è il frutto di un percorso che ha visto impegnati i nostri uffici e il nostro assessore (Squitieri, ndr), che ha dedicato a questo tema molte energie – aggiunge il vicepresidente di Comunità Montana e assessore alla Cultura Marco Fazio – Il sito rappresenta una tappa di un percorso più lungo che, inserito all’interno del progetto “Andar per Valli”, punta a costruire una proposta di turismo sostenibile per il nostro territorio. Essere ben posizionati anche sul web da questo punto di vista è importante e imprescindibile e questo portale è uno strumento utile non solo per dare visibilità alle tante cose fatte in questi anni, ad esempio la valorizzazione dei sistemi museali, ma anche come aiuto per noi amministratori: ci mostra qual è l’offerta e quali sono i punti forti e deboli su cui lavorare».

Pensato per un pubblico sia italiano che internazionale, il sito “Valli del Verbano – Exploring Lago Maggiore” propone quindi un’idea di turismo lento ed esperienziale, adatto a chi desidera scoprire paesaggi suggestivi da vivere a piedi, in bicicletta o in barca, a contatto con la natura e con le persone che la abitano. Un invito rivolto a tutti – dai viaggiatori in cerca di avventura alle famiglie che vogliono scoprire le valli dell’alto Verbano con tranquillità – a esplorare borghi, sentieri, laghi e sapori, in un viaggio che unisce sostenibilità, accoglienza e identità locale.

Ma non solo: vuole anche rappresentare un’opportunità, totalmente gratuita, per tutti gli operatori turistici del territorio – da chi lavora nell’ambito dell’hotellerie e della ristorazione alle guide turistiche, fino a coloro che forniscono servizi di noleggio o di altro genere – di avere uno spazio sul web per promuovere la propria attività. Per far questo, è sufficiente aderire all’accordo volontario di partenariato, entrando così a far parte della rete costruita dalla Comunità Montana e dalle realtà che vi collaborano.

Tutti gli operatori interessati a questa possibilità possono inviare una mail all’indirizzo andarper@vallidelverbano.va.it.