Navigazione Laghi, da 68 anni al servizio di una mobilità sostenibile e integrata

Con una flotta di 99 navi, 98 scali – di cui 10 attrezzati per il trasporto veicoli – e 12 milioni di passeggeri trasportati nel 2024, Navigazione Laghi rappresenta una rete strategica per la mobilità di Lombardia, Veneto, Trentino, Piemonte e del bacino svizzero del Lago Maggiore.

Ogni anno vengono movimentati circa 700.000 veicoli, con un servizio quotidiano, 365 giorni l’anno, che risponde alle esigenze di lavoratori, studenti, turisti, garantendo puntualità, affidabilità e accessibilità anche per le persone a mobilità ridotta.

Nel 2025 il servizio celebra 68 anni di attività con l’evento “1957-2025: 68 anni insieme” che si è svolto ieri, 21 luglio, a Lazise (VR), presso la Dogana Veneta. L’incontro è stato occasione per riflettere sul futuro della mobilità sostenibile e del turismo intermodale.

La giornata ha visto la partecipazione di esponenti istituzionali e operatori del settore, che hanno discusso del ruolo strategico del turismo lacuale e dei nuovi accordi intermodali, come i pacchetti treno + battello, quale volano di indotto economico territoriale.

«Questa è la genesi di una serie di lavori che sono stati fatti negli anni, di una visione di navigazione laghi. In questi 68 anni è cambiata la nostra utenza: abbiamo oltre 12 milioni di passeggeri, la maggior parte costituita da turisti. Abbiamo investito in infrastrutture, in nuovi mezzi navali, devo ringraziare il Mit, il ministro Salvini e quello che era il viceministro, il sottosegretario Morelli, che hanno messo a disposizione quasi 120 milioni. Fondi che abbiamo destinato alla digitalizzazione, soprattutto per facilitare l’acquisto dei biglietti, per esempio abbiamo dato la possibilità di pagare a bordo in modo digitale», ha dichiarato il Gestore governativo Navigazione Laghi Pietro Marrapodi.

«Con ogni vettore abbiamo fatto un accordo, per favorire i turisti a poter godere delle bellezze di questi territori da diverse parti d’Italia, non solo dalle zone limitrofe. Abbiamo questo grande progetto – ha concluso – trasformare i tre bacini in vere e proprie Autostrade dei laghi. Progetto nato per alleggerire il traffico stradale: investendo su nuovi mezzi, indurremo le persone a non sentire più l’esigenza di prendere l’auto e ad usufruire dei mezzi via lago».

«Stiamo cercando di lavorare sul Sistema di Trasporto lacuale, che spesso viene messo in secondo piano. Ad oggi contiamo 50mila biglietti rilasciati da Trenord per il sistema trasportistico integrato, un numero importante, ma che può crescere ancora. Un sistema che va rafforzato, e lo stiamo facendo attraverso la digitalizzazione e il cambio della flotta. Vogliamo consentire a qualsiasi utente di poter pagare a bordo di qualsiasi mezzo in modo digitale. Entro la fine del 2028 amplieremo il sistema elettronico di biglietteria su tutti i territori che ad oggi sono ancora scoperti», ha dichiarato Franco Lucente, assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia.

Elisa de Berti, Vicepresidente Regione Veneto, durante il panel ha affermato: «Sul piano della mobilità siamo la prima regione a livello turistico in Italia, abbiamo toccato il picco di 74 milioni e mezzo di turisti. Puntiamo molto intermodalità, e stiamo raccogliendo risultati positivi. Abbiamo una sensibilità spiccata per la mobilità sostenibile e lenta, ma vogliamo fare sempre di più. Per questo, insieme a Navigazione Laghi, abbiamo affidato uno studio al Politecnico di Milano per capire meglio la domanda e poterci sempre migliorare».

«Dobbiamo valorizzare le differenze dei tre laghi, bisogna lavorare insieme (enti locali, associazioni di categoria, regioni) per raggiungere obiettivi comuni. Ogni lago ha una sua identità, ma fanno parte di un sistema che merita una strategia condivisa. Il governo sta investendo perché questi laghi sono dei veri gioielli dei nostri territori – ha detto invece il Sottosegretario di Stato sen. Alessandro Morelli – Navigazione Laghi rappresenta una grande opportunità, intorno alla quale questa comunità può ritrovare sviluppo. Gli investimenti servono a sostenere l’economia, la socialità, la cultura che vive attorno a questi gioielli dei nostri territori. Il lago non è solo turismo: è trasporto, è vita quotidiana per chi ci vive. Per questo dobbiamo integrare i servizi, garantendo anche ai cittadini il diritto alla mobilità».