BIT 2025, il turismo lacustre come volano per l’economia territoriale

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Sinergia territoriale quale motore di economia: questo l’obiettivo condiviso dalle Autorità ed Istituzioni intervenute in occasione del panel sul turismo lacustre, tenutosi lunedì mattina presso l’area eventi di Regione Lombardia in occasione della manifestazione turistica del settore turistico BIT 2025.

«Siamo al lavoro per destagionalizzare e valorizzare le mete dei laghi e consolidandole come destinazioni di rilievo nazionale ed internazionale – ha commentato Pietro Marrapodi, Gestore Governativo dell’Ente vigilato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -, con l’obiettivo di gestire il flusso turistico di concerto con le Amministrazioni e gli stakeholders presenti sul territorio provando a far conoscere ai turisti i luoghi meno noti ma altrettanto belli, incentivando l’utilizzo del trasporto pubblico di linea in un grande patto con gli altri vettori. L’imperativo sul quale stiamo lavorando è: lasciare sempre più le auto a casa sfruttando le opportunità del trasporto pubblico intermodale».

Barbara Mazzali, Assessore al Turismo, Moda, Marketing Territoriale e Grandi Eventi di Regione Lombardia è intervenuta nel corso del dibattito asserendo che: «I nostri laghi sono un grande orgoglio, sono i “mari” di Lombardia, che attirano turisti da tutto il mondo. La navigazione dei laghi è un turismo esperenziale, lento e sostenibile, oggi più che mai di grande tendenza».

«NaviLaghi sta lavorando con Fondazione Milano Cortina affinché uno dei grandi laghi del Nord diventi luogo di promozione delle Olimpiadi invernali 2026». Lo annuncia il Sottosegretario di Stato Alessandro Morelli che aggiunge: «Sono oltre 12 milioni i viaggiatori e 700.000 i veicoli, tra auto e mezzi pesanti, trasportati da una sponda all’altra dei laghi, nella stagione 2024. Dunque, un turismo, quello lacustre, forse meno noto alle cronache rispetto ad altri, ma in realtà si attesta come un segmento fondamentale per il Pil nazionale e capace di influenzare settori come il commercio, i trasporti e l’artigianale locale».

«I nostri laghi – continua il senatore della Lega – hanno registrato un aumento del 6,5 % delle presenze rispetto al 2023. E rappresentano un patrimonio naturale inestimabile per l’Italia e un potentissimo motore di sviluppo economico e sociale. Un volano per l’economia territoriale sul quale il Governo, ed in particolar modo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – attraverso Navigazione Laghi – continua ad investire sempre con la massima attenzione per la sicurezza dei passeggeri trasportati, la sostenibilità ambientale e le esigenze delle comunità locali», conclude Morelli.