LuinoInFesta sabato 2 agosto 2025: dalle 18:00 inizia il divertimento

Dopo il successo della serata del 5 luglio (leggi qui l’articolo di LuinoNotizie) LuinoInFesta fa il bis sabato 2 agosto, dalle 18:00 alle 24:00.

Il format è simile alla serata precedente, ma con alcune importanti novità. Le vie Xv Agosto, Veneto e il tratto finale di via Sereni saranno chiuse al traffico e pedonalizzate.

In via Xv agosto ci saranno ancora i gonfiabili, utilizzabili gratuitamente dai bambini dalle 18:00 a mezzanotte: chi lo desidera potrà lasciare un’offerta per l’oratorio di Luino. Torna anche il calcio balilla umano: è possibile iscriversi al torneo, clicca qui per maggiori informazioni.

Nel parcheggio ex svit, accanto a via Veneto, concerto degli Asilo Republic, band tributo a Vasco Rossi. Ingresso libero.

Tanta musica con tre dj set: in via xv Agosto, Sereni e nella parte alta di via Veneto. Nelle vie centrali i visitatori troveranno mercatini di artigianato e hobbisti, produttori locali, esposizione di auto Abarth e d’epoca.

La festa si estenderà sul lungolago: nell’area esterna di Palazzo Verbania musica e teatro canzone con ‘The men in black’, duo musicale formato da Renato Furigo e Mauro Guarneri. Anche in questo caso al divertimento si affianca la solidarietà: si potrà infatti lasciare un’offerta per la LILT – Lega Italiana Lotta ai Tumori.

La Colored Swing Band, formazione composta da quindici elementi, si esibirà invece in piazza Libertà, proponendo ottima musica swing, da ascoltare e ballare.

I negozi saranno aperti e si potrà approfittare dei saldi estivi per acquisti scontati.