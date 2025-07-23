Luino | 23 Luglio 2025

LuinoInFesta sabato 2 agosto 2025: dalle 18:00 inizia il divertimento

Strade chiuse, gonfiabili, calcio balilla umano, mercatini, musica nel centro città e sul lungolago

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Articolo pubblicato da Confcommercio Ascom Luino

Dopo il successo della serata del 5 luglio (leggi qui l’articolo di LuinoNotizie) LuinoInFesta fa il bis sabato 2 agosto, dalle 18:00 alle 24:00.

Il format è simile alla serata precedente, ma con alcune importanti novità. Le vie Xv Agosto, Veneto e il tratto finale di via Sereni saranno chiuse al traffico e pedonalizzate.

In via Xv agosto ci saranno ancora i gonfiabili, utilizzabili gratuitamente dai bambini dalle 18:00 a mezzanotte: chi lo desidera potrà lasciare un’offerta per l’oratorio di Luino. Torna anche il calcio balilla umano: è possibile iscriversi al torneo, clicca qui per maggiori informazioni.

Nel parcheggio ex svit, accanto a via Veneto, concerto degli Asilo Republic, band tributo a Vasco Rossi. Ingresso libero.

Tanta musica con tre dj set: in via xv Agosto, Sereni e nella parte alta di via Veneto. Nelle vie centrali i visitatori troveranno mercatini di artigianato e hobbisti, produttori locali, esposizione di auto Abarth e d’epoca.

La festa si estenderà sul lungolago: nell’area esterna di Palazzo Verbania musica e teatro canzone con ‘The men in black’, duo musicale formato da Renato Furigo e Mauro Guarneri. Anche in questo caso al divertimento si affianca la solidarietà: si potrà infatti lasciare un’offerta per la LILT – Lega Italiana Lotta ai Tumori.

La Colored Swing Band, formazione composta da quindici elementi, si esibirà invece in piazza Libertà, proponendo ottima musica swing, da ascoltare e ballare.

I negozi saranno aperti e si potrà approfittare dei saldi estivi per acquisti scontati.

© Riproduzione riservata

Argomenti:

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Luino | 31 Gennaio 2026

Gruppo Commercianti di Luino, incontro a Bambù per fare il punto e guardare al futuro

Lunedì 2 febbraio, alle 21, riunione aperta a negozianti, imprenditori e professionisti per condividere il bilancio 2025, il lavoro con Pro Loco e LuinoinFesta e definire l’organizzazione del gruppo

Luino | 12 Dicembre 2025

“LuinoinFesta”, la città si colora per celebrare il Natale

Quella di domenica sarà una giornata di festa tutta da vivere tra le vie del centro, con mercatini, buon cibo, laboratori, spettacoli e la presenza di Babbo Natale che allieteranno grandi e piccini

Luino | 1 Dicembre 2025

Luino, in piazza Libertà inaugurata la nuova pista di pattinaggio tra musica e famiglie

Un pomeriggio ricco di emozioni ha segnato l’avvio della pista sul ghiaccio, con esibizioni, interventi istituzionali e una grande partecipazione di bambini e genitori nel cuore della città

Luino | 21 Novembre 2025

Luino si colora di Natale, si accendono le luminarie

Oggi pomeriggio alle 19 l'accensione ufficiale delle luminarie a Palazzo Verbania. 160 filari, una renna di sei metri sul lungolago, un trenino a Parco Ferrini, la pista di pattinaggio e tanto altro

Luino | 3 Agosto 2025

Tanti in centro a Luino per una serata tra musica, divertimento e solidarietà

Gonfiabili, concerti, mercatini, dj set, negozi aperti e tante famiglie e giovani protagonisti della serata nonostante la partenza per le ferie e il clima più fresco del previsto

Luino | 2 Agosto 2025

Musica live con i Theorema al “Cubo” in occasione di “LuinoinFesta”

Oggi, dalle 19, una serata speciale presso il locale di via XV Agosto con pop rock italiano e internazionale dal vivo, tra buon cibo, vino, strade chiuse e tanto divertimento. Ecco come prenotare

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127