Luino e le sue eccellenze storiche, quattro attività simbolo del territorio tra memoria e futuro

Oltre quelle già citate in un articolo pubblicato negli scorsi giorni, nel contesto dei riconoscimenti attribuiti dalla Regione Lombardia alle “Attività storiche e di tradizione”, Luino si distingue con diverse imprese che da decenni rappresentano un punto di riferimento per cittadini e turisti. Infatti, anche la città lacustre vanta attività che incarnano pienamente lo spirito di continuità, qualità e radicamento sul territorio.

È il caso di Autolaghi Srl, storica concessionaria e officina con sede a Luino, attiva da generazioni nel settore della vendita e manutenzione di autoveicoli. Altro esempio emblematico è Cerutti & Pozzi Srl, storica libreria con sede in via XV Agosto, che offre numerosi servizi ai clienti.

Nel cuore del centro storico, inoltre, da generazioni lavora il Panificio Luinese Snc di Giuliano e Daniele Pinton, realtà artigiana che ha saputo resistere all’evoluzione della grande distribuzione mantenendo salda l’identità del pane tradizionale. Infine, simbolo dell’ospitalità sul Lago Maggiore, Camin Hotel Luino Srl si conferma da decenni un’eccellenza nel panorama ricettivo del territorio. Con la sua posizione affacciata direttamente sul lago, l’hotel unisce eleganza architettonica e accoglienza professionale, contribuendo a promuovere il nome di Luino anche a livello internazionale.

Queste quattro realtà luinesi testimoniano il valore della continuità e della passione imprenditoriale, elementi che contribuiscono a definire l’identità e la vitalità economica del tessuto urbano di Luino, al di là dei riflettori istituzionali e delle certificazioni formali.