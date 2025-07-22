Interruzioni Gallarate-Porto Ceresio e Stabio-Malpensa T2: bus sostitutivi fino al 24 agosto

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Importanti lavori di potenziamento infrastrutturale, a cura di Rete Ferroviaria Italiana, comporteranno la sospensione totale della circolazione ferroviaria su alcune tratte fondamentali per i collegamenti tra Lombardia e Ticino.

Da lunedì 28 luglio a domenica 24 agosto i treni non circoleranno tra Gallarate e Porto Ceresio e tra Stabio e Malpensa T2. Per limitare i disagi ai viaggiatori, Trenord ha predisposto un ampio servizio sostitutivo su autobus.

Sulla linea Porto Ceresio-Varese-Gallarate-Milano, i treni saranno regolarmente in servizio tra Milano e Gallarate, mentre il tratto tra Gallarate e Porto Ceresio sarà coperto da bus sostitutivi. Discorso analogo per la linea S5 Varese-Milano-Treviglio, dove la circolazione sarà garantita solo tra Gallarate e Milano Lambrate/Milano Porta Garibaldi Superficie. Anche in questo caso, è stato attivato un servizio su gomma tra Gallarate, Varese, Porto Ceresio e Malpensa, che comprende anche il collegamento con Stabio, località svizzera servita dalle linee TILO.

Nel dettaglio, sulla linea TILO S50 (Biasca-Bellinzona-Lugano-Varese-Malpensa), i treni circoleranno solo tra Stabio e Biasca/Bellinzona, mentre sulla TILO S40 (Como-Mendrisio-Varese), i convogli saranno attivi solo tra Stabio e Como San Giovanni.

Per i tratti interrotti, verranno garantiti collegamenti su bus tra Stabio, Varese, Gallarate e Malpensa. Nel complesso, il servizio sostitutivo su gomma coprirà un’estensione di circa 245mila chilometri, offrendo una risposta concreta alle necessità di mobilità durante il periodo dei lavori.

I dettagli sugli orari dei bus sostitutivi e sulle fermate previste sono disponibili al link ufficiale di Trenord: clicca qui per consultare il PDF. Ulteriori aggiornamenti sono disponibili nella sezione cantieri del sito Trenord.

Nella stessa pagina è possibile consultare anche gli orari del servizio sostitutivo tra Cocquio Trevisago e Laveno Mombello Lago, attivo nei weekend 26-27 luglio; 3-4, 9-10, 23-24, 30-31 agosto; 6-7 settembre, in seguito a lavori a cura di FerrovieNord sulla linea Milano Cadorna-Varese-Laveno Mombello Lago.