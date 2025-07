Ferrovia, raddoppio Gemonio-Cittiglio: «Opera stragegica per il territorio»

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

«L’avvio dei lavori per il raddoppio ferroviario tra Gemonio e Cittiglio è una notizia positiva per tutto il territorio. Si tratta di un investimento concreto per potenziare l’infrastruttura ferroviaria, migliorare la puntualità e aumentare l’accessibilità, anche grazie a nuovi servizi come gli ascensori in stazione, l’allungamento della banchina esistente e la realizzazione di nuove pensiline per i viaggiatori». Lo dichiara Romana Dell’Erba, consigliere regionale di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia.

L’intervento, che rientra nel Contratto di Programma tra Regione Lombardia e FERROVIENORD, prevede un finanziamento regionale complessivo di oltre 17,8 milioni di euro. I lavori comprendono la posa del secondo binario, l’adeguamento della stazione di Gemonio, la costruzione di un nuovo ponte ferroviario sulla SS394, il rifacimento della passerella pedonale in via Verdi e la modifica della viabilità locale. La fine del cantiere è prevista per l’inizio del 2027.

«Come rappresentante del territorio in Consiglio regionale – prosegue Dell’Erba – sostengo con convinzione interventi che mettono al centro la mobilità sostenibile, la sicurezza dei pendolari e lo sviluppo armonico dei nostri Comuni. Continuerò a seguire da vicino l’avanzamento del cantiere, con attenzione anche agli impatti temporanei sulla viabilità e sulla vita quotidiana dei cittadini, per garantire ascolto e dialogo costante».

Il cronoprogramma dei lavori prevede sei interruzioni programmate del servizio ferroviario tra Cocquio Trevisago e Laveno Mombello Lago nei fine settimana estivi, con attivazione di bus sostitutivi da parte di Trenord.