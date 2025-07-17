Orino | 17 Luglio 2025

A Orino una serata per scoprire il “Dizionario dietetico” di Guido Morselli

Appuntamento questa sera in Sala Orum con l’associazione Menta e Rosmarino ed Elena Valentina Maiolini per scoprire un volume postumo dell’autore, pubblicato quest’anno

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Giovedì 17 luglio alle ore 20.30, presso la Biblioteca Civica del Centro Civico Padre Pino Moia di Orino, nella Sala Orum, si terrà la presentazione del Dizionario dietetico di Guido Morselli, pubblicato per la prima volta nel 2025.

L’evento, organizzato in collaborazione con l’associazione Menta e Rosmarino, vedrà la partecipazione della curatrice Elena Valentina Maiolini, docente all’Università dell’Insubria e tra le maggiori studiose dell’opera morselliana.

Il Dizionario dietetico rappresenta una testimonianza inedita e sorprendente dell’autore, noto al grande pubblico per romanzi postumi come Il comunista e Dissipatio H.G.. In questo lavoro, Morselli dimostra una precoce sensibilità verso i temi dell’alimentazione, riflettendo su cosa significhi nutrirsi in maniera consapevole nell’Italia del Dopoguerra. Non si tratta di un semplice elenco di voci o di consigli salutistici, ma di un’opera a metà strada tra scienza e letteratura, dove la dieta diventa chiave di lettura per interpretare la società, il corpo e persino l’esistenza.

Nel corso della serata, l’associazione Menta e Rosmarino introdurrà il pubblico al contesto storico e culturale in cui nasce il Dizionario dietetico, mentre Elena Valentina Maiolini illustrerà il valore editoriale e letterario del volume, accompagnando i presenti in un percorso che restituisce la complessità del pensiero di Morselli, capace di fondere rigore scientifico e profondità umanistica.

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