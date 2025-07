Il luinese Massimo Battisaldo ottiene la menzione d’onore per il suo “Decennio rosso”

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Un nuovo successo per l’autore luinese Massimo Battisaldo che si prepara a ritirare la menzione d’onore per il suo “Decennio rosso”, in occasione del Premio Internazionale di Arte e Letteratura “La via dei libri – Città di Pontremoli”.

Il romanzo, scritto insieme a Paolo Margini, aveva già conquistato il primo posto della IX edizione del premio Antonia Pozzi, “Per troppa vita che ho nel sangue” dimostrando la qualità dell’opera, che vuole raccontare uno dei periodi più delicati del nostro passato da un punto di vista del tutto differente, ovvero attraverso la narrazione diretta dei protagonisti degli eventi storici.

In concomitanza con il premio, è prevista l’uscita della nuova edizione ampliata di “Decennio Rosso” che comprenderà ben sette nuovi capitoli, oltre a fotografie e altro materiale inedito d’interesse.

L’evento “La via dei libri – Città di Pontremoli”, che si terrà giovedì 17 luglio a Pontremoli, in provincia di Massa-Carrara, è stato fortemente voluto da Lorenzo Spadoni, direttore della casa editrice “Carta Amaranto” e realizzato in collaborazione con la critica letteraria Marina Pratici, presidente della giuria. Il premio vanta il patrocinio del Comune di Pontremoli, della Regione Toscana, della Fondazione “Città del Libro” e la partecipazione di associazioni italiane ed estere.

Il programma della giornata prevede due momenti distinti: alle 17.30, in piazzetta della Pace, l’incontro con le autorità e i presidenti del premio, seguito dalla presentazione degli autori premiati. Alle 20.30, invece, l’attenzione si sposterà sul palco del Bancarella in piazza della Repubblica con la vera e propria cerimonia di premiazione.

La manifestazione includerà anche la presentazione de “Il libro nella gerla. La storia di Montereggio paese dei librai” a cura di Giacomo Maucci, oltre al saluto della Compagnia del Piagnaro.

Grazie ai suoi tanti ospiti di rilievo, tra cui autori ed esponenti del mondo letterario internazionale, “La via dei libri” si conferma come un appuntamento di rilievo per valorizzare il panorama editoriale contemporaneo.

La presenza del luinese Massimo Battisaldo e di Paolo Margini alla cerimonia di Pontremoli è pertanto un motivo di grande orgoglio per il territorio varesino, facendo spiccare il talento creativo e culturale del Lago Maggiore.