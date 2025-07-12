Porto Ceresio | 12 Luglio 2025

L’Eco-Friendly Market torna a Porto Ceresio tra sostenibilità e condivisione

Torna il mercatino di oggetti di seconda mano. Domenica 13 luglio, dalle 10 alle 20, bancarelle in piazza Sant'Ambrogio

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Domenica 13 luglio, dalle ore 10:00 alle ore 20:00, la piazza Sant’Ambrogio di Porto Ceresio ospita la seconda edizione dell’Eco-Friendly Market, il mercatino tra privati che promuove la sostenibilità ambientale.

L’iniziativa ha un messaggio chiaro: dare nuova vita agli oggetti che non usiamo più per ridurre gli sprechi. Si tratta di un’occasione semplice ma significativa per fare un passo verso un futuro più sostenibile.
In un mondo consumato dal fenomeno della fast fashion, questo è un invito alla riflessione e a una scelta più consapevole. Ogni oggetto che sarà presente tra le bancarelle del mercatino ha un valore e un’utilità, che potrà essere riscoperta tra nuove mani.

Lo spirito dell’evento ruota anche attorno alla condivisione. Partecipare a questa giornata speciale vuol dire anche creare una connessione tra le persone, all’insegna del rispetto per l’ambiente e della comunità.

L’Eco-Friendly Market, promosso con il patrocinio del Comune di Porto Ceresio, è un invito esteso a tutti: a chi vende, a chi acquista e a chi vuole lasciarsi ispirare da storie condivise e piccoli gesti.

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