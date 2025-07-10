Luino | 10 Luglio 2025

Omicidio a Luino, convalidato il fermo per Francesco Rezzonico

Proseguono gli accertamenti dei Carabinieri, disposti esami tossicologici e verifiche psichiatriche per il 25enne. Confermato che la vittima, il papà Boris, è stata uccisa con un coltello

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Continuano senza sosta le indagini della Compagnia Carabinieri di Luino, con il supporto della squadra Rilievi del Nucleo Investigativo di Varese, coordinate dalla Procura della Repubblica di Varese, per chiarire ogni dettaglio legato al tragico fatto di sangue avvenuto nella serata di domenica 6 luglio a Luino.

Secondo quanto ricostruito finora, Francesco Rezzonico, 25 anni, si trovava in compagnia del padre adottivo e del fratello nel pomeriggio di domenica, quando insieme si sarebbero recati presso l’abitazione della madre, in via Vittorio Veneto. I tre sarebbero arrivati intorno alle ore 19 e, poco dopo, sarebbe scoppiato un litigio che avrebbe portato il giovane a colpire mortalmente il padre adottivo.

I Carabinieri hanno effettuato nelle ultime ore un nuovo sopralluogo presso l’abitazione della famiglia Rezzonico, sempre a Luino, al fine di individuare eventuali ulteriori elementi utili alla ricostruzione della dinamica dei fatti.

Nella giornata di ieri si è tenuta l’udienza di convalida del fermo per Francesco Rezzonico. Questa mattina è stato comunicato l’esito: il giudice ha convalidato il fermo e disposto l’applicazione della custodia cautelare in carcere.

Sempre nella mattinata di ieri, presso la Procura della Repubblica di Varese, è stato conferito l’incarico al medico legale per l’esecuzione dell’autopsia, alla presenza dei familiari della vittima. Gli esiti dell’esame, svolto nel pomeriggio, hanno confermato che Boris Rezzonico, 57 anni, è stato ucciso da un unico fendente, inferto con un coltello dotato di lama lunga, che ha colpito un organo vitale. Secondo il medico legale, l’uomo sarebbe morto sul colpo.

Oggi, il sostituto procuratore dott. Parodi, che guida l’inchiesta, ha disposto l’esecuzione di esami tossicologici per accertare l’eventuale assunzione da parte di Francesco Rezzonico di sostanze stupefacenti prima dei fatti.

Il giovane verrà infine trasferito in un istituto penitenziario adeguato a consentire l’accertamento di eventuali patologie psichiatriche, come previsto dal procedimento in corso.

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