Il Comune di Cuvio assume: concorso pubblico per un posto da Collaboratore tecnico manutentivo

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Il Comune di Cuvio ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato con il profilo professionale di “Collaboratore tecnico manutentivo” nell’Area degli operatori esperti, secondo quanto stabilito dal CCNL del 16 novembre 2022. La figura sarà inserita all’interno dell’Area Tecnico-Manutentiva del Comune.

Non sono previste riserve dirette per le Forze Armate, in quanto non è stato raggiunto il numero minimo richiesto dalla normativa vigente. Tuttavia, si specifica che, in base all’art. 1014, commi 3 e 4, e all’art. 678, comma 9 del D.Lgs. n. 66/2010, la frazione di riserva eventualmente generata sarà cumulata con le precedenti. È invece attiva la riserva di legge per orfani, coniugi superstiti e profughi italiani rimpatriati, secondo quanto stabilito dall’art. 18, comma 2 della Legge 68/99.

Il trattamento economico annuo previsto per il posto in oggetto è di € 19.034,51, oltre alla tredicesima mensilità e alle indennità previste dalla legge e dai contratti collettivi. Tutti gli emolumenti sono soggetti alle trattenute di legge e l’inquadramento previdenziale è garantito attraverso l’iscrizione all’INPS.

Tra i requisiti principali per la partecipazione figurano la cittadinanza italiana, o di uno Stato dell’UE o di Paesi terzi (in possesso di specifici titoli di soggiorno), un’età compresa tra i 18 e i 45 anni, il pieno godimento dei diritti civili e politici, l’idoneità psico-fisica all’impiego e l’assenza di condanne penali incompatibili con il lavoro nella Pubblica Amministrazione. È inoltre necessario possedere una patente di guida di categoria B e uno dei seguenti titoli di studio: diploma di scuola secondaria di primo grado accompagnato da qualifica o specializzazione professionale, oppure diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Il profilo ricercato svolgerà attività tecniche e manutentive a supporto dei servizi comunali. Il collaboratore sarà impiegato in operazioni ordinarie e straordinarie riguardanti la manutenzione di beni immobili, strade, verde pubblico, impianti e attrezzature. Le mansioni sono coerenti con il nuovo sistema di classificazione introdotto dal contratto collettivo nazionale del comparto funzioni locali.

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del bando e mantenuti fino alla stipula del contratto. La mancanza di tali requisiti, anche solo in fase successiva, comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale e la decadenza da ogni eventuale beneficio ottenuto.

Per partecipare al concorso e per ogni altra informazione, si invita a consultare il bando integrale pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cuvio e sul portale InPA.