Luino | 8 Luglio 2025

“Time to Speak”: a Luino i nuovi corsi di inglese, tedesco e italiano con promozioni estive

Alla nota scuole di lingue nel centro di Luino speciali opportunità per i corsi di lingua: conversazione, divertimento e crescita personale per ogni età, con una speciale promozione per settembre

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Settembre è il momento ideale per rimettersi in gioco e imparare qualcosa di nuovo. La scuola di lingue “Time to Speak”, con sede a Luino in via Vittorio Veneto 63, propone per il nuovo anno accademico corsi di inglese, tedesco e italiano per stranieri, pensati per ogni fascia d’età e livello di conoscenza. Un’opportunità concreta per migliorare le proprie competenze linguistiche approfittando di una promozione del 15% su tutte le iscrizioni ai corsi di settembre.

Frequentare una scuola di lingue come “Time to Speak” significa non solo apprendere regole grammaticali, ma anche aprirsi a nuove culture, confrontarsi con altri studenti e potenziare le proprie abilità di comunicazione in ambito lavorativo, scolastico e personale. I corsi, strutturati in base alle esigenze degli iscritti, offrono un approccio pratico e dinamico che aiuta a migliorare non solo la comprensione e la produzione scritta, ma anche le capacità dialogiche e relazionali.

«Il nostro obiettivo – spiega una delle docenti di Time to Speak – è quello di accompagnare ogni studente in un percorso di apprendimento che sia efficace, ma anche coinvolgente. Non ci limitiamo alla didattica classica: vogliamo trasmettere apertura mentale, curiosità per il mondo, capacità di comunicare in modo naturale anche in situazioni reali».

Grande attenzione è infatti dedicata sia alle lezioni di conversazione di gruppo, che rappresentano uno dei punti di forza dell’offerta formativa, che a quelle individuali. «Durante gli incontri – racconta un’altra insegnante – si crea un ambiente positivo, dove si può partecipare attivamente, mettersi alla prova, superare la timidezza e fare amicizia. Si impara davvero divertendosi».

Le proposte di “Time to Speak” sono rivolte a bambini, ragazzi, adulti e anche aziende, con percorsi flessibili e personalizzati in base alle disponibilità di orari, con lezioni in presenza e online, e agli obiettivi. Dall’apprendimento delle basi grammaticali fino alla preparazione per certificazioni internazionali, ogni corso è pensato per offrire strumenti concreti da usare nella vita di tutti i giorni o nel mondo del lavoro.

«Oltre ai corsi tradizionali, sono previsti anche laboratori linguistici tematici e incontri speciali pensati per chi vuole approfondire determinati aspetti della lingua, come la pronuncia, l’uso di espressioni idiomatiche, il vocabolario specifico per viaggi o contesti professionali. Occasioni preziose per esercitarsi in modo stimolante e fuori dagli schemi», spiega un’altra docente.

«Con l’arrivo dell’autunno e la ripresa della routine quotidiana, imparare una nuova lingua può diventare il primo passo verso una nuova sfida. “Time to Speak” apre le porte a chiunque voglia arricchire il proprio bagaglio culturale e affrontare il mondo con maggiore consapevolezza e padronanza della comunicazione. Approfittare della promozione del -15% è il miglior modo per iniziare», concludono dalla scuola.

Per iscriversi o ricevere maggiori informazioni è possibile contattare direttamente la sede operativa di Luino. Il team di “Time to Speak” è disponibile telefonicamente al +39 329 192 6413 oppure al +39 0332 1880515, e via e-mail all’indirizzo segreteria@timetospeak.it.

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