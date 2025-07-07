Luino | 7 Luglio 2025

Luino, padre ucciso in casa: i Carabinieri ricostruiscono l’omicidio, arrestato il figlio 25enne

Dopo l’accoltellamento, il giovane è stato bloccato in strada dai militari. Fondamentale la ricostruzione dei Carabinieri della Compagnia di Luino, che hanno identificato e arrestato il responsabile

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Nella notte tra domenica e lunedì, i Carabinieri della Compagnia di Luino hanno eseguito un provvedimento di fermo, emesso dalla Procura della Repubblica di Varese, nei confronti di un giovane di 25 anni ritenuto responsabile dell’omicidio del padre adottivo, avvenuto nella serata precedente all’interno dell’abitazione della madre, in via Vittorio Veneto a Luino.

Il ragazzo, residente a Lugano con il padre e i fratelli, si trovava con loro nell’abitazione della madre quando, secondo una prima ricostruzione, è scoppiata una lite per motivi ancora in fase di accertamento, riconducibili a dissidi familiari. La situazione è degenerata rapidamente e il giovane ha accoltellato il padre alla presenza della madre e del fratello minore.

Dopo l’aggressione, è fuggito ma è stato rincorso e bloccato in strada proprio dal fratello, sotto l’abitazione. Alcuni passanti, assistendo alla scena, hanno immediatamente allertato i Carabinieri della Stazione di Luino, già presenti nelle vicinanze. I militari sono intervenuti e hanno fermato il giovane, conducendolo in caserma per i primi accertamenti.

Nel frattempo è giunta sul posto un’ambulanza del 118, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare: il decesso è stato constatato dai sanitari. Sono quindi intervenuti il magistrato di turno, dottor Carlo Parodi, e la squadra Rilievi del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Varese, che ha effettuato il sopralluogo e avviato le indagini scientifiche.

I Carabinieri hanno trovato e sequestrato un grosso coltello da cucina ancora intriso di sangue, ritenuto l’arma del delitto.

Durante tutta la notte, sotto il coordinamento del sostituto procuratore Parodi, i militari hanno raccolto le testimonianze dei presenti e interrogato l’indagato, nel tentativo di chiarire il movente. Al termine degli accertamenti, la Procura ha disposto il fermo del 25enne, ritenendo sussistenti gravi esigenze cautelari, tra cui il rischio di fuga e l’elevata pericolosità sociale del soggetto.

L’appartamento teatro dell’omicidio è stato posto sotto sequestro. Proseguono le indagini per definire con precisione le cause che hanno portato all’efferato gesto.

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