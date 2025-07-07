Cunardo | 7 Luglio 2025

Giochi di società al Parco Mencarelli, a Cunardo un pomeriggio di svago per tutta la famiglia

Oggi dalle 17 alle 21 a Cunardo appuntamento per grandi e piccoli con giochi in compagnia e apericena. Ecco tutto il programma nel dettaglio

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Questo lunedì 7 luglio, il Parco Mencarelli di Cunardo diventa il cuore del divertimento familiare con un evento pensato per unire generazioni diverse attraverso la semplicità e il fascino dei giochi di società. L’iniziativa, completamente gratuita, si svolgerà dalle ore 17 alle 21, offrendo a bambini, genitori e nonni l’occasione per trascorrere un pomeriggio all’aria aperta all’insegna della socialità.

Le famiglie sono invitate a portare con sé un telo per potersi accomodare comodamente sull’erba, mentre a tutto il resto pensano gli organizzatori: dai giochi di società adatti a ogni età fino all’aperitivo conviviale che chiuderà la giornata. A rendere l’atmosfera ancora più accogliente sarà la cornice naturale del parco, perfetta per condividere momenti spensierati.

L’iniziativa si inserisce nel programma regionale “Centri per la Famiglia”, promosso e finanziato da Regione Lombardia in collaborazione con ATS Insubria, la Comunità Montana Valli del Verbano, l’Ambito Territoriale Sociale di Luino e la cooperativa L’Aquilone, con il supporto del progetto Mete. L’obiettivo è valorizzare il tempo condiviso in famiglia attraverso attività semplici, accessibili e inclusive.

Per chi desidera ulteriori informazioni sull’evento o vuole segnalare la propria partecipazione, è possibile contattare l’organizzazione scrivendo a laura.cazzani@laquilonescs.it. Tutti i dettagli e le iniziative correlate sono disponibili anche sul portale ufficiale del progetto all’indirizzo www.famigliamete.it.

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