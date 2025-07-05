Incidente a Maccagno, camion colpisce muro vicino alla stazione: crollo in centro

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

Questa mattina, sabato 5 luglio, si è verificato un incidente stradale a Maccagno con Pino e Veddasca, in piazza Vittorio Veneto, nei pressi di via delle Reseghe, proprio davanti alla stazione ferroviaria. Intorno alle ore 10, un autocarro appartenente a un’azienda fornitrice che opera per conto di attività locali, ha urtato violentemente il muro di cinta dell’aiuola che si trova sul lato della piazza.

L’impatto ha causato il crollo parziale della struttura in muratura, con detriti sparsi sul marciapiede e nell’area pedonale adiacente alla stazione. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente. Il danno, però, è stato considerato rilevante, soprattutto per la visibilità e il decoro dell’area urbana interessata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Maccagno, coordinati dal comandante Andrea Casali. Dopo aver accertato la dinamica dell’accaduto e raccolto le prime testimonianze, gli operatori hanno delimitato la zona per prevenire ulteriori rischi e agevolare le operazioni successive.

L’area è stata prontamente messa in sicurezza da una ditta specializzata, chiamata a rimuovere i detriti e garantire la stabilità della porzione ancora integra del muro.