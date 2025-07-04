“Calabria in festa”, a Brusimpiano sapori e tradizioni in riva al Ceresio

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Dal 4 al 6 luglio, Piazza Lago a Brusimpiano si trasformerà in un angolo di Calabria grazie all’edizione 2025 di Calabria in festa – Sapori e tradizioni, organizzata dalla Pro Loco del paese.

Tre giorni di festa tra musica, gastronomia e convivialità, pensati per celebrare la ricca cultura calabrese e farla conoscere anche al di fuori dei suoi confini regionali.

Il programma prevede l’apertura dello stand gastronomico oggi e domani a partire dalle 19.00, mentre domenica si potrà pranzare dalle 12.00 e poi cenare nuovamente dalle 19.00. Protagonista assoluta sarà la cucina calabrese, con grigliate miste e specialità tipiche.

Ad arricchire le serate non mancherà l’intrattenimento musicale. Venerdì sera spazio al karaoke, per chi avrà voglia di mettersi in gioco e divertirsi cantando. Sabato e domenica sera saliranno sul palco Alessandro Esposito e Giuseppe Tallarico, che animeranno la piazza con musica dal vivo e atmosfere festose.